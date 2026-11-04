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Индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 51,7 пункта

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 51,7 пункта - 04.11.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в октябре снизился до 51,7 пункта

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 51,7 пункта с уровня сентября в... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T12:17+0300

2026-11-04T12:17+0300

2026-11-04T13:03+0300

мировая экономика

промышленность

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 51,7 пункта с уровня сентября в 53,1 пункта, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка, опубликованная в октябре, предполагала значение на уровне 51,9 пункта.

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мировая экономика, промышленность