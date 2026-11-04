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Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 54,5%
Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 54,5% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 54,5%
Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 54,5% с уровня сентября в 54,9%, свидетельствуют данные американского Института управления... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T18:20+0300
2026-11-04T18:20+0300
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мировая экономика
сша
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 54,5% с уровня сентября в 54,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 54,8%.
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мировая экономика, сша
Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 54,5%
Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре оказался хуже прогноза
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре снизился до 54,5% с уровня сентября в 54,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 54,8%.