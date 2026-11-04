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Фондовые индексы Европы растут после промежуточных выборов в конгресс США

Фондовые индексы Европы растут после промежуточных выборов в конгресс США - 04.11.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после промежуточных выборов в конгресс США

Основные фондовые индексы Европы в среду растут более чем на 1% после промежуточных выборов в конгресс США, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T15:09+0300

2026-11-04T15:09+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут более чем на 1% после промежуточных выборов в конгресс США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.45 мск британский индекс FTSE 100 подскакивает на 1,26% относительно предыдущего закрытия, до 10 771,48 пункта, французский CAC 40 - на 1,52%, до 8142,17 пункта, немецкий DAX - на 1,34%, до 26 247,99 пункта. Европейские инвесторы следят за событиями в США. На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Согласно прогнозу телеканала CNN, демократы получат большинство в палате представителей. Кроме того, согласно прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места. "Промежуточные выборы и выборы президента становятся для нас в Европе более значимыми, чем когда-либо. Нынешний раскол между конгрессом и президентом должен помешать принятию каких-либо масштабных мер в будущем, что, на мой взгляд, в конечном счете пойдет на пользу и экономике, и бизнесу", - цитирует Блумберг главного стратега по фондовым рынкам Morningstar Майкла Филда (Michael Field). Рынки в свете этого не столь внимательно отнеслись к негативной макростатистике. Так, согласно предварительным данным, годовая инфляция в еврозоне по итогам октября ускорилась до рекордных более чем за три года 4% с 3,8% месяцем ранее. Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился еще сильнее, чем предполагалось ранее: до 51,7 пункта с уровня сентября в 53,1 пункта. Предварительная оценка предполагала показатель на уровне 51,9 пункта.

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