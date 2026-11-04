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Индонезия обсуждает с "Росатомом" сотрудничество в атомной энергетике - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Индонезия обсуждает с "Росатомом" сотрудничество в атомной энергетике
Индонезия обсуждает с "Росатомом" сотрудничество в атомной энергетике - 04.11.2026, ПРАЙМ
Индонезия обсуждает с "Росатомом" сотрудничество в атомной энергетике
Индонезия обсуждает с "Росатомом" сотрудничество в атомной энергетике и рассматривает возможность использования российских технологий, заявил РИА Новости... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T19:50+0300
2026-11-04T19:50+0300
технологии
индонезия
росатом
оон
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ДЖАКАРТА, 4 ноя — ПРАЙМ. Индонезия обсуждает с "Росатомом" сотрудничество в атомной энергетике и рассматривает возможность использования российских технологий, заявил РИА Новости заместитель председателя Народного консультативного конгресса страны Эдди Супарно. "Мы также рассматриваем российские технологии. Мы вели обсуждения прежде всего с "Росатомом". Более того, сегодня утром у меня состоялся разговор с представителями "Росатома", а несколько месяцев назад я встречался с заместителем генерального директора корпорации", — отметил Супарно, отвечая на вопрос агентства на брифинге, посвященном подготовке Индонезии к климатической конференции ООН COP31. По его словам, Индонезия намерена создать 500 мегаватт мощности малых модульных реакторов к 2032–2034 годам, а к 2040 году довести мощность атомной генерации до семи гигаватт. "Мы серьезно рассматриваем атомную энергетику", — подчеркнул Супарно. Он сообщил, что правительство готовит проект пересмотра законодательства в ядерной сфере, а положения об атомной энергетике включены в обсуждаемый законопроект о новой и возобновляемой энергии.
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технологии, индонезия, росатом, оон
Технологии, ИНДОНЕЗИЯ, Росатом, ООН
19:50 04.11.2026
 
Индонезия обсуждает с "Росатомом" сотрудничество в атомной энергетике

Индонезия обсуждает с "Росатомом" сотрудничество в атомной энергетике

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ДЖАКАРТА, 4 ноя — ПРАЙМ. Индонезия обсуждает с "Росатомом" сотрудничество в атомной энергетике и рассматривает возможность использования российских технологий, заявил РИА Новости заместитель председателя Народного консультативного конгресса страны Эдди Супарно.
"Мы также рассматриваем российские технологии. Мы вели обсуждения прежде всего с "Росатомом". Более того, сегодня утром у меня состоялся разговор с представителями "Росатома", а несколько месяцев назад я встречался с заместителем генерального директора корпорации", — отметил Супарно, отвечая на вопрос агентства на брифинге, посвященном подготовке Индонезии к климатической конференции ООН COP31.
По его словам, Индонезия намерена создать 500 мегаватт мощности малых модульных реакторов к 2032–2034 годам, а к 2040 году довести мощность атомной генерации до семи гигаватт.
"Мы серьезно рассматриваем атомную энергетику", — подчеркнул Супарно.
Он сообщил, что правительство готовит проект пересмотра законодательства в ядерной сфере, а положения об атомной энергетике включены в обсуждаемый законопроект о новой и возобновляемой энергии.
 
ТехнологииИНДОНЕЗИЯРосатомООН
 
 
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