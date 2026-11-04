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В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщает Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T05:45+0300
2026-11-04T05:45+0300
2026-11-04T05:45+0300
бизнес
ижевск
росавиация
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, ижевск, росавиация
Бизнес, Ижевск, Росавиация
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.