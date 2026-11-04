https://1prime.ru/20261104/kabmin-874921160.html
Кабмин выделил средства на восстановление дорог в Дагестане и Чечне
Кабмин выделил средства на восстановление дорог в Дагестане и Чечне - 04.11.2026, ПРАЙМ
Кабмин выделил средства на восстановление дорог в Дагестане и Чечне
Правительство России на заседании в понедельник приняло проект распоряжения о выделении Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T14:00+0300
2026-11-04T14:00+0300
2026-11-04T14:00+0300
бизнес
россия
дагестан
чечня
росавтодор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874921160.jpg?1793790022
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник приняло проект распоряжения о выделении Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в Дагестане и Чечне, поврежденных в результате паводков в 2026 году, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении Росавтодору в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан и Чеченской Республики на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог... принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Проект распоряжения подготовлен для реализации мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, поврежденных в результате паводков, произошедших в 2026 году.
дагестан
чечня
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дагестан, чечня, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Дагестан, ЧЕЧНЯ, Росавтодор
Кабмин выделил средства на восстановление дорог в Дагестане и Чечне
Правительство одобрило выделение средств на восстановление дорог в Дагестане и Чечне
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник приняло проект распоряжения о выделении Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в Дагестане и Чечне, поврежденных в результате паводков в 2026 году, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении Росавтодору в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан и Чеченской Республики на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог... принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Проект распоряжения подготовлен для реализации мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, поврежденных в результате паводков, произошедших в 2026 году.