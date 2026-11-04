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Кабмин выделил средства на восстановление дорог в Дагестане и Чечне

Кабмин выделил средства на восстановление дорог в Дагестане и Чечне - 04.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин выделил средства на восстановление дорог в Дагестане и Чечне

Правительство России на заседании в понедельник приняло проект распоряжения о выделении Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T14:00+0300

2026-11-04T14:00+0300

2026-11-04T14:00+0300

бизнес

россия

дагестан

чечня

росавтодор

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник приняло проект распоряжения о выделении Росавтодору средств из резервного фонда на восстановление дорог в Дагестане и Чечне, поврежденных в результате паводков в 2026 году, сообщается на сайте кабмина. "О выделении Росавтодору в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан и Чеченской Республики на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог... принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Проект распоряжения подготовлен для реализации мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, поврежденных в результате паводков, произошедших в 2026 году.

дагестан

чечня

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бизнес, россия, дагестан, чечня, росавтодор