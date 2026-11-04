https://1prime.ru/20261104/kaluga-874917213.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T09:37+0300
2026-11-04T09:37+0300
2026-11-04T09:37+0300
бизнес
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калуга
росавиация
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, россия, калуга, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.