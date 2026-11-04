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В Казахстане создали грузовую авиакомпанию "Эйр Карго" - 04.11.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане создали грузовую авиакомпанию "Эйр Карго"
В Казахстане создали грузовую авиакомпанию "Эйр Карго" - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Казахстане создали грузовую авиакомпанию "Эйр Карго"
Власти Казахстана создали грузовую авиакомпанию "Эйр Карго", 51% которого будет принадлежать частному инвестору - компании Freedom - и 49% железнодорожному... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T12:02+0300
2026-11-04T12:02+0300
бизнес
казахстан
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АСТАНА, 4 ноя - ПРАЙМ. Власти Казахстана создали грузовую авиакомпанию "Эйр Карго", 51% которого будет принадлежать частному инвестору - компании Freedom - и 49% железнодорожному оператору "Казахстан темир жолы (КТЖ), заявил заместитель министра транспорта республики Максат Калиакпаров. "Эйр Карго". Создано совместное предприятие с Freedom, 49%, это КТЖ, 51% - это Freedom... На сегодняшний день планируется приобретение одного воздушного судна в текущем году. В следующем году ожидается поступление второго судна... Когда будут все 10 судов? Мы планируем до 2030 года", - сказал Калиакпаров в ходе брифинга в правительстве Казахстана. Замминистра отметил, что в настоящее время наблюдается большой дефицит воздушных судов на рынке, однако дорожная карта их приобретения сформирована и проект находится на стадии реализации, финансирование будет осуществляться за счет лизинга. Ранее в среду первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев сообщил, что прибытие первого воздушного судна для компании "Эйр Карго" ожидается в ноябре, второго – в марте следующего года. Ожидается, что "Эйр Карго" будет работать на рынке международных грузовых авиаперевозок.
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бизнес, казахстан
Бизнес, КАЗАХСТАН
12:02 04.11.2026
 
В Казахстане создали грузовую авиакомпанию "Эйр Карго"

Власти Казахстана создали грузовую авиакомпанию "Эйр Карго"

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АСТАНА, 4 ноя - ПРАЙМ. Власти Казахстана создали грузовую авиакомпанию "Эйр Карго", 51% которого будет принадлежать частному инвестору - компании Freedom - и 49% железнодорожному оператору "Казахстан темир жолы (КТЖ), заявил заместитель министра транспорта республики Максат Калиакпаров.
"Эйр Карго". Создано совместное предприятие с Freedom, 49%, это КТЖ, 51% - это Freedom... На сегодняшний день планируется приобретение одного воздушного судна в текущем году. В следующем году ожидается поступление второго судна... Когда будут все 10 судов? Мы планируем до 2030 года", - сказал Калиакпаров в ходе брифинга в правительстве Казахстана.
Замминистра отметил, что в настоящее время наблюдается большой дефицит воздушных судов на рынке, однако дорожная карта их приобретения сформирована и проект находится на стадии реализации, финансирование будет осуществляться за счет лизинга.
Ранее в среду первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев сообщил, что прибытие первого воздушного судна для компании "Эйр Карго" ожидается в ноябре, второго – в марте следующего года.
Ожидается, что "Эйр Карго" будет работать на рынке международных грузовых авиаперевозок.
 
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