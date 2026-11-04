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В Казахстане прорабатывают вопрос о строительстве второй АЭС с Китаем

В Казахстане прорабатывают вопрос о строительстве второй АЭС с Китаем - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Казахстане прорабатывают вопрос о строительстве второй АЭС с Китаем

Власти Казахстана прорабатывают вопрос о строительстве второй АЭС с КНР, заявил глава казахстанского минэнерго Ерлан Аккенженов. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:48+0300

2026-11-04T13:48+0300

2026-11-04T13:48+0300

мировая экономика

казахстан

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АСТАНА, 4 ноя - ПРАЙМ. Власти Казахстана прорабатывают вопрос о строительстве второй АЭС с КНР, заявил глава казахстанского минэнерго Ерлан Аккенженов. "Первая АЭС "Балхаш" будет реализовываться с российским консорциумом "Росатом". Вторая АЭС "Мойынкум", на сегодня прорабатывается вопрос с китайской национальной атомной компанией", - сказал Аккенженов в ходе брифинга в правительстве. Министр также отметил, что ожидает, что к 2035 году в Казахстане будут построены две АЭС. Председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил в конце апреля, что вторая запланированная АЭС в Казахстане получила рабочее название "Мойынкум", в качестве приоритетного партнера по строительству рассматривается китайская национальная ядерная корпорация CNNC (China National Nuclear Corporation). Агентство по атомной энергии Казахстана в июне 2025 года сообщало, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции.

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мировая экономика, казахстан, китай, кнр, росатом