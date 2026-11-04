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Казахстан предложил Израилю поставки пшеницы через Азербайджан и Грузию

Казахстан предложил Израилю поставки пшеницы через Азербайджан и Грузию - 04.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан предложил Израилю поставки пшеницы через Азербайджан и Грузию

Казахстанская национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", занимающаяся закупкой и экспортом зерна, предложила Израилю рассмотреть поставки | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T18:20+0300

2026-11-04T18:20+0300

2026-11-04T18:20+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

азербайджан

грузия

балтийское море

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АЛМА-АТА, 4 ноя - ПРАЙМ. Казахстанская национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", занимающаяся закупкой и экспортом зерна, предложила Израилю рассмотреть поставки до 500 тысяч тонн пшеницы через Азербайджан, Грузию и порты Балтийского моря, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. В рамках десятого заседания Казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили перспективы расширения торговли сельхозпродукцией и внедрения современных агротехнологий. "Продкорпорация готова рассмотреть заключение долгосрочных контрактов на поставку от 200 тысяч до 500 тысяч тонн продовольственной пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей израильского рынка", - отметил заместитель председателя правления компании Самат Теньбаев, чьи слова приводятся в сообщении. При этом в качестве возможных маршрутов доставки казахстанской продукции израильским партнерам предложено рассмотреть транспортный коридор через Азербайджан и Грузию, а также альтернативные направления с использованием портов Балтийского моря. По данным минсельхоза, казахстанская сельхозпродукция поставляется более чем в 80 стран мира, включая государства Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В конце октября сельскохозяйственное ведомство информировало, что аграрии Казахстана намолотили 24,3 миллиона тонн зерна по итогам уборочной кампании, что на 10% меньше показателя прошлого года. Экспорт зерна и муки за два последних маркетинговых года составил 15,5 миллиона и 16 миллионов тонн соответственно, достигнув рекордных значений.

азербайджан

грузия

балтийское море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, мировая экономика, азербайджан, грузия, балтийское море