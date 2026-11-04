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В Киеве уничтожили собственную генерацию электроэнергии, заявил эксперт - 04.11.2026, ПРАЙМ
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В Киеве уничтожили собственную генерацию электроэнергии, заявил эксперт
В Киеве уничтожили собственную генерацию электроэнергии, заявил эксперт - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Киеве уничтожили собственную генерацию электроэнергии, заявил эксперт
Собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению, считает директор Центра исследований энергетики Украины Александр... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:37+0300
2026-11-04T17:37+0300
киев
украина
виталий кличко
минобороны рф
вс рф
всу
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению, считает директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко. "(В Киеве - ред.) есть три большие ТЭЦ - четыре, пять, шесть, - каждая из которых генерирует достаточно большой объем электроэнергии... в октябре они могли бы просто полностью обеспечивать Киев... Вся эта генерация была уничтожена... и абсолютно большая ее часть не подлежит восстановлению", - сказал Харченко в интервью украинскому YouTube-каналу "Шелтер". По мнению эксперта, сроки восстановления вырабатывающих мощностей не будут короткими, а объем восстановленной генерации не составит и 10-15% от изначального уровня. "По сути, сильно рассчитывать на эту историю (внутреннюю генерацию электроэнергии Киева - ред.) мы уже не можем", - резюмировал эксперт. Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением в Киеве из-за повреждения объектов местного энергоузла. В среду утром Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины, задействованным в интересах ВСУ, в частности были поражены две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях.
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киев, украина, виталий кличко, минобороны рф, вс рф, всу
Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ
17:37 04.11.2026
 
В Киеве уничтожили собственную генерацию электроэнергии, заявил эксперт

Эксперт Харченко: генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит восстановлению

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению, считает директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко.
"(В Киеве - ред.) есть три большие ТЭЦ - четыре, пять, шесть, - каждая из которых генерирует достаточно большой объем электроэнергии... в октябре они могли бы просто полностью обеспечивать Киев... Вся эта генерация была уничтожена... и абсолютно большая ее часть не подлежит восстановлению", - сказал Харченко в интервью украинскому YouTube-каналу "Шелтер".
По мнению эксперта, сроки восстановления вырабатывающих мощностей не будут короткими, а объем восстановленной генерации не составит и 10-15% от изначального уровня.
"По сути, сильно рассчитывать на эту историю (внутреннюю генерацию электроэнергии Киева - ред.) мы уже не можем", - резюмировал эксперт.
Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением в Киеве из-за повреждения объектов местного энергоузла.
В среду утром Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины, задействованным в интересах ВСУ, в частности были поражены две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях.
 
КиевУКРАИНАВиталий КличкоМинобороны РФВС РФВСУ
 
 
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