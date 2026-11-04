Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/kollegija-874920613.html
Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы
Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы - 04.11.2026, ПРАЙМ
Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы, следует из документа в распоряжении... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:33+0300
2026-11-04T13:33+0300
москва
росстандарт
евразийская экономическая комиссия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874920613.jpg?1793788385
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы, следует из документа в распоряжении РИА Новости. В программу включена разработка нового межгосударственного стандарта "Колбасы ливерные. Общие технические условия". Разработка рассчитана на 2026-2028 годы. Новый стандарт планируется создавать с учетом действующего в России ГОСТа на ливерные колбасы. Помимо стандарта на ливерные колбасы, документ затрагивает методы лабораторного контроля. В частности, запланирована разработка метода определения нитритов и нитратов в мясе с помощью непрерывного потокового анализа. Планируется пересмотреть ГОСТ, устанавливающий метод обнаружения полифосфатов в мясной продукции. Кроме того, уточнены сроки разработки методов контроля дисперсности мяса, выявления муки в детском питании и определения ртути. Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако изменения необходимы для проведения современных методов контроля для выявления добавок. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках союза.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, росстандарт, евразийская экономическая комиссия
МОСКВА, Росстандарт, Евразийская экономическая комиссия
13:33 04.11.2026
 
Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы

Коллегия ЕЭК запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
В программу включена разработка нового межгосударственного стандарта "Колбасы ливерные. Общие технические условия". Разработка рассчитана на 2026-2028 годы. Новый стандарт планируется создавать с учетом действующего в России ГОСТа на ливерные колбасы.
Помимо стандарта на ливерные колбасы, документ затрагивает методы лабораторного контроля. В частности, запланирована разработка метода определения нитритов и нитратов в мясе с помощью непрерывного потокового анализа. Планируется пересмотреть ГОСТ, устанавливающий метод обнаружения полифосфатов в мясной продукции.
Кроме того, уточнены сроки разработки методов контроля дисперсности мяса, выявления муки в детском питании и определения ртути.
Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако изменения необходимы для проведения современных методов контроля для выявления добавок.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках союза.
 
МОСКВАРосстандартЕвразийская экономическая комиссия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала