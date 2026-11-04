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Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы

Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы - 04.11.2026, ПРАЙМ

Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы, следует из документа в распоряжении... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:33+0300

2026-11-04T13:33+0300

2026-11-04T13:33+0300

москва

росстандарт

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы, следует из документа в распоряжении РИА Новости. В программу включена разработка нового межгосударственного стандарта "Колбасы ливерные. Общие технические условия". Разработка рассчитана на 2026-2028 годы. Новый стандарт планируется создавать с учетом действующего в России ГОСТа на ливерные колбасы. Помимо стандарта на ливерные колбасы, документ затрагивает методы лабораторного контроля. В частности, запланирована разработка метода определения нитритов и нитратов в мясе с помощью непрерывного потокового анализа. Планируется пересмотреть ГОСТ, устанавливающий метод обнаружения полифосфатов в мясной продукции. Кроме того, уточнены сроки разработки методов контроля дисперсности мяса, выявления муки в детском питании и определения ртути. Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако изменения необходимы для проведения современных методов контроля для выявления добавок. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках союза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, росстандарт, евразийская экономическая комиссия