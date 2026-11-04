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Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы
Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы - 04.11.2026, ПРАЙМ
Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы, следует из документа в распоряжении... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:33+0300
2026-11-04T13:33+0300
2026-11-04T13:33+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
В программу включена разработка нового межгосударственного стандарта "Колбасы ливерные. Общие технические условия". Разработка рассчитана на 2026-2028 годы. Новый стандарт планируется создавать с учетом действующего в России ГОСТа на ливерные колбасы.
Помимо стандарта на ливерные колбасы, документ затрагивает методы лабораторного контроля. В частности, запланирована разработка метода определения нитритов и нитратов в мясе с помощью непрерывного потокового анализа. Планируется пересмотреть ГОСТ, устанавливающий метод обнаружения полифосфатов в мясной продукции.
Кроме того, уточнены сроки разработки методов контроля дисперсности мяса, выявления муки в детском питании и определения ртути.
Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако изменения необходимы для проведения современных методов контроля для выявления добавок.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках союза.
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москва, росстандарт, евразийская экономическая комиссия
МОСКВА, Росстандарт, Евразийская экономическая комиссия
Коллегия ЕЭК запустила разработку стандарта на ливерные колбасы
Коллегия ЕЭК запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запустила разработку межгосударственного стандарта на ливерные колбасы, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
В программу включена разработка нового межгосударственного стандарта "Колбасы ливерные. Общие технические условия". Разработка рассчитана на 2026-2028 годы. Новый стандарт планируется создавать с учетом действующего в России ГОСТа на ливерные колбасы.
Помимо стандарта на ливерные колбасы, документ затрагивает методы лабораторного контроля. В частности, запланирована разработка метода определения нитритов и нитратов в мясе с помощью непрерывного потокового анализа. Планируется пересмотреть ГОСТ, устанавливающий метод обнаружения полифосфатов в мясной продукции.
Кроме того, уточнены сроки разработки методов контроля дисперсности мяса, выявления муки в детском питании и определения ртути.
Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако изменения необходимы для проведения современных методов контроля для выявления добавок.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках союза.