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"Приватбанк" окончательно выиграл суд у Коломойского и Боголюбова
"Приватбанк" окончательно выиграл суд у Коломойского и Боголюбова - 04.11.2026, ПРАЙМ
"Приватбанк" окончательно выиграл суд у Коломойского и Боголюбова
Украинский "Приватбанк" сообщил, что окончательно выиграл суд у украинских олигархов и его экс-владельцев Игоря Коломойского (внесен в российский реестр... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:58+0300
2026-11-04T17:58+0300
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Украинский "Приватбанк" сообщил, что окончательно выиграл суд у украинских олигархов и его экс-владельцев Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Геннадия Боголюбова о взыскании с них трех миллиардов долларов.
"Приватбанк" 10 ноября 2025 года сообщил, что высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить финучреждению более трех миллиардов долларов. Позже банк сообщил, что собирается принудительно взыскать с них эту сумму.
"Верховный суд Великобритании отказал бывшим владельцам "Приват банка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в разрешении обжаловать решение Английского суда. По этому решению они должны уплатить банку более 3 миллиардов долларов - это возмещение убытков, проценты и судебные издержки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Приватбанка" в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В финучреждении напомнили, что в июле 2025 года Высокий суд установил, что Коломойский и Боголюбов совершили крупное мошенничество против банка. Те обратились в Апелляционный суд и просили отменить решение. В мае этого года Апелляционный суд отклонил их иск.
В декабре 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Владельцем 100% акций "Приватбанка" стал минфин страны. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Позже, как сообщал Нацбанк Украины, произошла смена собственника "Приватбанка", в результате которой акции были переданы в ведение кабмина страны.
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Финансы, УКРАИНА, Англия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Игорь Коломойский, Приватбанк, Верховный суд, Facebook
"Приватбанк" окончательно выиграл суд у Коломойского и Боголюбова
"Приватбанк" выиграл суд у Коломойского и Боголюбова
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Украинский "Приватбанк" сообщил, что окончательно выиграл суд у украинских олигархов и его экс-владельцев Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Геннадия Боголюбова о взыскании с них трех миллиардов долларов.
"Приватбанк" 10 ноября 2025 года сообщил, что высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить финучреждению более трех миллиардов долларов. Позже банк сообщил, что собирается принудительно взыскать с них эту сумму.
"Верховный суд Великобритании отказал бывшим владельцам "Приват банка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в разрешении обжаловать решение Английского суда. По этому решению они должны уплатить банку более 3 миллиардов долларов - это возмещение убытков, проценты и судебные издержки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Приватбанка" в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В финучреждении напомнили, что в июле 2025 года Высокий суд установил, что Коломойский и Боголюбов совершили крупное мошенничество против банка. Те обратились в Апелляционный суд и просили отменить решение. В мае этого года Апелляционный суд отклонил их иск.
В декабре 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Владельцем 100% акций "Приватбанка" стал минфин страны. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Позже, как сообщал Нацбанк Украины, произошла смена собственника "Приватбанка", в результате которой акции были переданы в ведение кабмина страны.