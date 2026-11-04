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Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 50 лир
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 50 лир - 04.11.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 50 лир
Курс доллара к турецкой лире в среду впервые в истории (с поправкой на деноминацию в Турции в 2005 году) превысил 50 лир, свидетельствуют данные торгов. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T11:02+0300
2026-11-04T11:02+0300
2026-11-04T11:02+0300
турция
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в среду впервые в истории (с поправкой на деноминацию в Турции в 2005 году) превысил 50 лир, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.40 мск курс доллара к лире увеличивается до 50,0224 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 49,9658 лиры, впервые превысив 50 лир за доллар, а максимально поднимаясь до 50,0276 лиры.
В сентябре показатель впервые превысил 49 лир.
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турция
Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 50 лир
Курс доллара к турецкой лире впервые с 2005 года превысил 50 лир
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в среду впервые в истории (с поправкой на деноминацию в Турции в 2005 году) превысил 50 лир, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.40 мск курс доллара к лире увеличивается до 50,0224 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 49,9658 лиры, впервые превысив 50 лир за доллар, а максимально поднимаясь до 50,0276 лиры.
В сентябре показатель впервые превысил 49 лир.