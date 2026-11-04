https://1prime.ru/20261104/kurs-874918061.html

Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 50 лир

Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 50 лир - 04.11.2026, ПРАЙМ

Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 50 лир

Курс доллара к турецкой лире в среду впервые в истории (с поправкой на деноминацию в Турции в 2005 году) превысил 50 лир, свидетельствуют данные торгов. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T11:02+0300

2026-11-04T11:02+0300

2026-11-04T11:02+0300

турция

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874918061.jpg?1793779321

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в среду впервые в истории (с поправкой на деноминацию в Турции в 2005 году) превысил 50 лир, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.40 мск курс доллара к лире увеличивается до 50,0224 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 49,9658 лиры, впервые превысив 50 лир за доллар, а максимально поднимаясь до 50,0276 лиры. В сентябре показатель впервые превысил 49 лир.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция