https://1prime.ru/20261104/lihachev-874924797.html

Лихачев назвал команду "Росатома" современным ополчением

Лихачев назвал команду "Росатома" современным ополчением - 04.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев назвал команду "Росатома" современным ополчением

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал команду госкорпорации современным ополчением, которое работает на благо страны. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T18:26+0300

2026-11-04T18:26+0300

2026-11-04T18:26+0300

россия

нижний новгород

москва

алексей лихачев

росатом

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НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал команду госкорпорации современным ополчением, которое работает на благо страны. Лихачев принял участие в торжествах по случаю Дня народного единства в Нижнем Новгороде - родине второго народного ополчения 1612 года, освободившего Москву от интервентов. "Росатом" - часть большого российского ополчения, начиная с такого национального единения вокруг атомного проекта, когда мы догнали и обогнали Соединенные Штаты Америки и по эффективности, и по могуществу ядерного оружия, создали ядерный щит, ядерный меч", - сказал журналистам Лихачев. Он отметил, что советские атомщики с самого начала были первыми в атомной энергетике, а сейчас их российские последователи создают не только ядерный и энергетический щит, но и щит технологического суверенитета страны. "Это тоже наше ополчение, это единая команда "Росатома", которая ставит интересы государства, интересы своей страны выше своих личных и корпоративных интересов", - заявил глава госкорпорации.

нижний новгород

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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