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Лихачев назвал команду "Росатома" современным ополчением - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Лихачев назвал команду "Росатома" современным ополчением
Лихачев назвал команду "Росатома" современным ополчением - 04.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал команду "Росатома" современным ополчением
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал команду госкорпорации современным ополчением, которое работает на благо страны. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T18:26+0300
2026-11-04T18:26+0300
россия
нижний новгород
москва
алексей лихачев
росатом
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НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал команду госкорпорации современным ополчением, которое работает на благо страны. Лихачев принял участие в торжествах по случаю Дня народного единства в Нижнем Новгороде - родине второго народного ополчения 1612 года, освободившего Москву от интервентов. "Росатом" - часть большого российского ополчения, начиная с такого национального единения вокруг атомного проекта, когда мы догнали и обогнали Соединенные Штаты Америки и по эффективности, и по могуществу ядерного оружия, создали ядерный щит, ядерный меч", - сказал журналистам Лихачев. Он отметил, что советские атомщики с самого начала были первыми в атомной энергетике, а сейчас их российские последователи создают не только ядерный и энергетический щит, но и щит технологического суверенитета страны. "Это тоже наше ополчение, это единая команда "Росатома", которая ставит интересы государства, интересы своей страны выше своих личных и корпоративных интересов", - заявил глава госкорпорации.
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россия, нижний новгород, москва, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
18:26 04.11.2026
 
Лихачев назвал команду "Росатома" современным ополчением

Лихачев назвал команду "Росатома" современным ополчением, работающим на благо страны

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НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал команду госкорпорации современным ополчением, которое работает на благо страны.
Лихачев принял участие в торжествах по случаю Дня народного единства в Нижнем Новгороде - родине второго народного ополчения 1612 года, освободившего Москву от интервентов.
"Росатом" - часть большого российского ополчения, начиная с такого национального единения вокруг атомного проекта, когда мы догнали и обогнали Соединенные Штаты Америки и по эффективности, и по могуществу ядерного оружия, создали ядерный щит, ядерный меч", - сказал журналистам Лихачев.
Он отметил, что советские атомщики с самого начала были первыми в атомной энергетике, а сейчас их российские последователи создают не только ядерный и энергетический щит, но и щит технологического суверенитета страны.
"Это тоже наше ополчение, это единая команда "Росатома", которая ставит интересы государства, интересы своей страны выше своих личных и корпоративных интересов", - заявил глава госкорпорации.
 
РОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДМОСКВААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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