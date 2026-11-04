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Малайзия расширит использование нацвалют в рамках сотрудничества с БРИКС - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Малайзия расширит использование нацвалют в рамках сотрудничества с БРИКС
Малайзия расширит использование нацвалют в рамках сотрудничества с БРИКС - 04.11.2026, ПРАЙМ
Малайзия расширит использование нацвалют в рамках сотрудничества с БРИКС
Малайзия намерена расширять использование национальных валют во внешней торговле и инвестициях в рамках сотрудничества с БРИКС, чтобы снизить валютные риски и... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T10:49+0300
2026-11-04T10:49+0300
рынок
мировая экономика
малайзия
китай
индонезия
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 4 ноя — ПРАЙМ. Малайзия намерена расширять использование национальных валют во внешней торговле и инвестициях в рамках сотрудничества с БРИКС, чтобы снизить валютные риски и зависимость от внешних финансовых потрясений, сообщило министерство финансов страны. "Увеличение числа операций в региональных валютах, в том числе валютах стран БРИКС, также может повысить ликвидность и способствовать развитию региональных валютных рынков, предоставляя предприятиям больше возможностей для проведения международных расчетов", - говорится в ответе министерства на парламентский запрос. В ведомстве пояснили, что более широкое использование национальных валют позволит малайзийским компаниям сократить транзакционные издержки, эффективнее управлять валютными рисками и укрепить устойчивость к внешним экономическим потрясениям. Министерство напомнило, что Малайзия уже реализует соответствующие инициативы с крупнейшими торговыми партнерами. В частности, страна сотрудничает с Китаем для расширения использования ринггита и юаня во взаимной торговле, а также применяет механизм расчетов в национальных валютах с Индонезией и Таиландом. Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Казани заявил о заинтересованности в расширении использования ринггита и рубля во взаимной торговле. Стороны обсуждали механизмы увеличения двустороннего товарооборота и инвестиций с использованием национальных валют.
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рынок, мировая экономика, малайзия, китай, индонезия, владимир путин
Рынок, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин
10:49 04.11.2026
 
Малайзия расширит использование нацвалют в рамках сотрудничества с БРИКС

Малайзия намерена расширять использование нацвалют во внешней торговле и инвестициях

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ДЖАКАРТА, 4 ноя — ПРАЙМ. Малайзия намерена расширять использование национальных валют во внешней торговле и инвестициях в рамках сотрудничества с БРИКС, чтобы снизить валютные риски и зависимость от внешних финансовых потрясений, сообщило министерство финансов страны.
"Увеличение числа операций в региональных валютах, в том числе валютах стран БРИКС, также может повысить ликвидность и способствовать развитию региональных валютных рынков, предоставляя предприятиям больше возможностей для проведения международных расчетов", - говорится в ответе министерства на парламентский запрос.
В ведомстве пояснили, что более широкое использование национальных валют позволит малайзийским компаниям сократить транзакционные издержки, эффективнее управлять валютными рисками и укрепить устойчивость к внешним экономическим потрясениям.
Министерство напомнило, что Малайзия уже реализует соответствующие инициативы с крупнейшими торговыми партнерами. В частности, страна сотрудничает с Китаем для расширения использования ринггита и юаня во взаимной торговле, а также применяет механизм расчетов в национальных валютах с Индонезией и Таиландом.
Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Казани заявил о заинтересованности в расширении использования ринггита и рубля во взаимной торговле. Стороны обсуждали механизмы увеличения двустороннего товарооборота и инвестиций с использованием национальных валют.
 
РынокМировая экономикаМАЛАЙЗИЯКИТАЙИНДОНЕЗИЯВладимир Путин
 
 
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