Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов, пишут СМИ - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/mask-874926878.html
Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов, пишут СМИ
Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов, пишут СМИ - 04.11.2026, ПРАЙМ
Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов, пишут СМИ
Американский предприниматель Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов по результатам состоявшихся в США промежуточных выборов, сообщает газета Financial... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T22:03+0300
2026-11-04T22:03+0300
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
financial times
spacex
tesla
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874926878.jpg?1793818994
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов по результатам состоявшихся в США промежуточных выборов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты. "Промежуточные выборы уже обошлись Маску примерно в 30 миллиардов долларов", - пишет издание. Газета отмечает, что эти финансовые потери Маска связаны главным образом со снижением стоимости акций его аэрокосмической компании SpaceX, что стоило ему более чем 20 миллиардов долларов. Остальная часть потерь связана с удешевлением акций производителя электромобилей Tesla, а также с расходами Маска на поддержку республиканцев на промежуточных выборах. По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, financial times, spacex, tesla
Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Financial Times, SpaceX, Tesla
22:03 04.11.2026
 
Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов, пишут СМИ

FT: Илон Маск потерял около $30 миллиардов по итогам промежуточных выборов в США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов по результатам состоявшихся в США промежуточных выборов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты.
"Промежуточные выборы уже обошлись Маску примерно в 30 миллиардов долларов", - пишет издание.
Газета отмечает, что эти финансовые потери Маска связаны главным образом со снижением стоимости акций его аэрокосмической компании SpaceX, что стоило ему более чем 20 миллиардов долларов. Остальная часть потерь связана с удешевлением акций производителя электромобилей Tesla, а также с расходами Маска на поддержку республиканцев на промежуточных выборах.
По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
 
ФинансыМировая экономикаСШАДональд ТрампFinancial TimesSpaceXTesla
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала