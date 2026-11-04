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Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов, пишут СМИ

Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов, пишут СМИ - 04.11.2026, ПРАЙМ

Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов, пишут СМИ

Американский предприниматель Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов по результатам состоявшихся в США промежуточных выборов, сообщает газета Financial... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T22:03+0300

2026-11-04T22:03+0300

2026-11-04T22:03+0300

финансы

мировая экономика

сша

дональд трамп

financial times

spacex

tesla

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск потерял около 30 миллиардов долларов по результатам состоявшихся в США промежуточных выборов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты. "Промежуточные выборы уже обошлись Маску примерно в 30 миллиардов долларов", - пишет издание. Газета отмечает, что эти финансовые потери Маска связаны главным образом со снижением стоимости акций его аэрокосмической компании SpaceX, что стоило ему более чем 20 миллиардов долларов. Остальная часть потерь связана с удешевлением акций производителя электромобилей Tesla, а также с расходами Маска на поддержку республиканцев на промежуточных выборах. По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Президент США Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.

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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, financial times, spacex, tesla