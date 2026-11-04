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Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму

Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму - 04.11.2026, ПРАЙМ

Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму

Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе, сообщило министерство. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:51+0300

2026-11-04T13:51+0300

2026-11-04T13:51+0300

россия

крым

севастополь

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе, сообщило министерство. "Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя", - говорится в сообщении. Уточняется, что для скорейшей ликвидации последствий воздействия и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии. А социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания. "Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий", - добавляется в сообщении. В ночь на 4 ноября в результате внешнего воздействия произошло отключение электроснабжения потребителей в Крыму и Севастополе. Ограничения на подачу электроэнергии были введены в Крыму, восстановительные работы ведутся, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.

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