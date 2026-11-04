Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/minenergo-874920993.html
Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму
Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму - 04.11.2026, ПРАЙМ
Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму
Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе, сообщило министерство. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:51+0300
2026-11-04T13:51+0300
россия
крым
севастополь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874920993.jpg?1793789476
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе, сообщило министерство. "Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя", - говорится в сообщении. Уточняется, что для скорейшей ликвидации последствий воздействия и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии. А социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания. "Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий", - добавляется в сообщении. В ночь на 4 ноября в результате внешнего воздействия произошло отключение электроснабжения потребителей в Крыму и Севастополе. Ограничения на подачу электроэнергии были введены в Крыму, восстановительные работы ведутся, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.
крым
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, севастополь
РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ
13:51 04.11.2026
 
Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму

Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе, сообщило министерство.
"Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для скорейшей ликвидации последствий воздействия и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии. А социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания.
"Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий", - добавляется в сообщении.
В ночь на 4 ноября в результате внешнего воздействия произошло отключение электроснабжения потребителей в Крыму и Севастополе. Ограничения на подачу электроэнергии были введены в Крыму, восстановительные работы ведутся, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.
 
РОССИЯКРЫМСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала