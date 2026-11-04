https://1prime.ru/20261104/minenergo-874920993.html
Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму
Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму - 04.11.2026, ПРАЙМ
Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму
Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе, сообщило министерство. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T13:51+0300
2026-11-04T13:51+0300
2026-11-04T13:51+0300
россия
крым
севастополь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874920993.jpg?1793789476
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе, сообщило министерство.
"Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для скорейшей ликвидации последствий воздействия и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии. А социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания.
"Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий", - добавляется в сообщении.
В ночь на 4 ноября в результате внешнего воздействия произошло отключение электроснабжения потребителей в Крыму и Севастополе. Ограничения на подачу электроэнергии были введены в Крыму, восстановительные работы ведутся, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.
крым
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, севастополь
РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ
Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму
Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с энергоснабжением в Крыму и Севастополе, сообщило министерство.
"Минэнерго держит на контроле ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для скорейшей ликвидации последствий воздействия и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временного отключения потребления электроэнергии. А социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания.
"Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий", - добавляется в сообщении.
В ночь на 4 ноября в результате внешнего воздействия произошло отключение электроснабжения потребителей в Крыму и Севастополе. Ограничения на подачу электроэнергии были введены в Крыму, восстановительные работы ведутся, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.