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Минфин прокомментировал начало отбора агента для продажи 7,8% "Совкомфлота"

Минфин прокомментировал начало отбора агента для продажи 7,8% "Совкомфлота" - 04.11.2026, ПРАЙМ

Минфин прокомментировал начало отбора агента для продажи 7,8% "Совкомфлота"

Начало отбора организатора для продажи 7,8% госпакета "Совкомфлота" обосновано активным развитием госкомпании, положительным финансовым результатом и... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T14:39+0300

2026-11-04T14:39+0300

2026-11-04T14:39+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Начало отбора организатора для продажи 7,8% госпакета "Совкомфлота" обосновано активным развитием госкомпании, положительным финансовым результатом и возобновлением выплаты дивидендов, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. Росимущество ранее сообщило, что начало отбор юридического лица для организации от имени России продажи 7,8% минус одной акции "Совкомфлота". Окончание приема заявок на участие в отборе назначено на 17 ноября. "Минфин России подтверждает начало работ по отбору агента для подготовки к продаже доли пакета акций ПАО "Совкомфлот" в размере 7,8% минус одна акция с сохранением контрольного пакета государства (75% плюс одна акция). Решение обосновано активным развитием госкомпании и демонстрацией положительного финансового результата, а также возобновлением дивидендных выплат в 2026 году", - говорится там. При принятии решений о сроке и объеме размещения будет учитываться текущая конъюнктура рынка, подчеркнули в Минфине. Размещение акций организаций с государственным участием - одна из ключевых инициатив федерального проекта "Развитие финансового рынка", добавили в министерстве. "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% его акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции. "Совкомфлот" в октябре 2020 года провел первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, в ходе которого около 17,2% акций получили частные инвесторы, до этого компания полностью принадлежала государству. Якорными инвесторами выступили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенные фонды из стран Ближнего Востока и Азии. Позднее, в 2025 году, компания была внесена в план приватизации на 2025-2026 годы.

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