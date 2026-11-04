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В Москве беспилотные трамваи выйдут на два маршрута до конца года

В Москве беспилотные трамваи выйдут на два маршрута до конца года - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Москве беспилотные трамваи выйдут на два маршрута до конца года

Беспилотные трамваи выйдут на два маршрута Краснопресненской трамвайной сети в Москве до конца этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T18:10+0300

2026-11-04T18:10+0300

2026-11-04T18:10+0300

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россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Беспилотные трамваи выйдут на два маршрута Краснопресненской трамвайной сети в Москве до конца этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Расширим сеть первых в мире беспилотных трамваев с пассажирами. До конца 2026-го они выйдут еще на два маршрута Краснопресненской трамвайной сети: №15 (Таллинская улица - метро "Сокол") и №21 (Таллинская улица - метро "Щукинская")", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Мэр напомнил, что в сентябре 2025 года инновационный трамвай модели "Львенок-Москва" начал регулярно перевозить пассажиров по маршруту №10 - от метро "Щукинская" до улицы Кулакова. "Сейчас в столице шесть беспилотных трамваев. За минувший период умный транспорт проехал больше 72 тысячи километров без единого нарушения правил дорожного движения. Беспилотная разработка полностью принадлежит правительству Москвы", - подчеркнул он.

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бизнес, россия, москва, сергей собянин