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В Нью-Джерси пригрозили штрафами за незаконную торговлю российским топливом - 04.11.2026, ПРАЙМ
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В Нью-Джерси пригрозили штрафами за незаконную торговлю российским топливом
В Нью-Джерси пригрозили штрафами за незаконную торговлю российским топливом - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Нью-Джерси пригрозили штрафами за незаконную торговлю российским топливом
Губернатор американского штата Нью-Джерси, представитель Демократической партии Мики Шеррилл потребовала от портовых терминалов штата отказывать в приеме... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T01:03+0300
2026-11-04T01:03+0300
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – ПРАЙМ. Губернатор американского штата Нью-Джерси, представитель Демократической партии Мики Шеррилл потребовала от портовых терминалов штата отказывать в приеме танкеров с российским дизельным топливом, предупредив о миллионных штрафах, которые могут настигнуть их даже после ухода Дональда Трампа с поста президента. "Любая попытка заработать на незаконной торговле российским топливом встретит самые жесткие санкции… Вы можете столкнуться с миллионными штрафами спустя долгое время после того, как Трамп покинет свой пост", - говорится в тексте обращения Шеррилл. Губернатор-демократ также призвала операторов разворачивать суда и пообещала задействовать "все доступные юридические и регуляторные механизмы", чтобы терминалы Нью-Джерси не использовались для обслуживания поставок из России. Договоренность о поставках российского дизтоплива на мировой рынок была достигнута 9 октября между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. После этого американский лидер вновь раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от мирного урегулирования и нежелание прекратить атаки на российские НПЗ, заявив о необходимости смены руководства в Киеве для переговоров с Москвой. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первые три танкера с российским топливом уже направляются к Атлантическому побережью США. Американцы во вторник выбирают новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Трампа. Республиканцы стремятся сохранить большинство в обеих палатах, тогда как демократы рассчитывают вернуть контроль над палатой представителей. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.
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мировая экономика, сша, киев, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нпз
Мировая экономика, США, Киев, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НПЗ
01:03 04.11.2026
 
В Нью-Джерси пригрозили штрафами за незаконную торговлю российским топливом

Губернатор Нью-Джерси Шеррилл предупредила о миллионных штрафах после ухода Трампа

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – ПРАЙМ. Губернатор американского штата Нью-Джерси, представитель Демократической партии Мики Шеррилл потребовала от портовых терминалов штата отказывать в приеме танкеров с российским дизельным топливом, предупредив о миллионных штрафах, которые могут настигнуть их даже после ухода Дональда Трампа с поста президента.
"Любая попытка заработать на незаконной торговле российским топливом встретит самые жесткие санкции… Вы можете столкнуться с миллионными штрафами спустя долгое время после того, как Трамп покинет свой пост", - говорится в тексте обращения Шеррилл.
Губернатор-демократ также призвала операторов разворачивать суда и пообещала задействовать "все доступные юридические и регуляторные механизмы", чтобы терминалы Нью-Джерси не использовались для обслуживания поставок из России.
Договоренность о поставках российского дизтоплива на мировой рынок была достигнута 9 октября между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. После этого американский лидер вновь раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от мирного урегулирования и нежелание прекратить атаки на российские НПЗ, заявив о необходимости смены руководства в Киеве для переговоров с Москвой.
Позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первые три танкера с российским топливом уже направляются к Атлантическому побережью США.
Американцы во вторник выбирают новый состав конгресса, которому предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Трампа. Республиканцы стремятся сохранить большинство в обеих палатах, тогда как демократы рассчитывают вернуть контроль над палатой представителей. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест в сенате.
 
Мировая экономикаСШАКиевМОСКВАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНПЗ
 
 
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