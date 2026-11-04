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В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ

В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T06:09+0300

2026-11-04T06:09+0300

2026-11-04T06:09+0300

бизнес

нижний новгород

росавиация

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍‍ Подчеркивается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, нижний новгород, росавиация