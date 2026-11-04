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В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T06:09+0300
2026-11-04T06:09+0300
2026-11-04T06:09+0300
бизнес
нижний новгород
росавиация
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, нижний новгород, росавиация
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Росавиация
В Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.