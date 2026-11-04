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Объем рынка воплощенного ИИ в Китае в 2025 году достиг $136,9 миллиарда
Объем рынка воплощенного ИИ в Китае в 2025 году достиг $136,9 миллиарда - 04.11.2026, ПРАЙМ
Объем рынка воплощенного ИИ в Китае в 2025 году достиг $136,9 миллиарда
Объем рынка воплощенного искусственного интеллекта в Китае в 2025 году достиг примерно 915 миллиардов юаней (136,9 миллиарда долларов), говорится в докладе... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T08:16+0300
2026-11-04T08:16+0300
2026-11-04T08:16+0300
технологии
мировая экономика
китай
кнр
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УЧЖЭНЬ (Китай), 4 ноя - ПРАЙМ. Объем рынка воплощенного искусственного интеллекта в Китае в 2025 году достиг примерно 915 миллиардов юаней (136,9 миллиарда долларов), говорится в докладе Китайской академии исследований киберпространства о развитии интернета в КНР.
Доклад был представлен в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета в китайском Учжэне.
"В Китае ускоряются темпы научно-технических инноваций в сфере киберпространства, активно развивается индустрия искусственного интеллекта, стремительно формируются и набирают обороты отрасли ИИ-агентов и воплощенного искусственного интеллекта", — отмечается в материалах.
Согласно представленным данным, "в 2025 году объем китайского рынка корпоративных ИИ-агентов вырос до 21,2 миллиарда юаней (3,2 миллиарда долларов), а рынка воплощенного искусственного интеллекта — примерно до 915 миллиардов юаней (136,9 миллиарда долларов)".
Указано, что по состоянию на июнь 2026 года в Китае процедуру регистрации в общей сложности 924 сервиса генеративного искусственного интеллекта.
"В марте 2026 года среднесуточный объем обработки токенов в Китае вырос до 140 триллионов, увеличившись за два года более чем в тысячу раз", — говорится в материалах.
Кроме того, продолжается углубление международных обменов и сотрудничества в сфере киберпространства.
"Китайские концепции и подходы получают широкое международное признание, а международное влияние, привлекательность и способность Китая формировать повестку в сфере киберпространства становятся все более заметными", - указали авторы доклада.
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технологии, мировая экономика, китай, кнр
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
Объем рынка воплощенного ИИ в Китае в 2025 году достиг $136,9 миллиарда
Объем рынка воплощенного искусственного интеллекта в Китае в 2025 году достиг $136,9 млрд
УЧЖЭНЬ (Китай), 4 ноя - ПРАЙМ. Объем рынка воплощенного искусственного интеллекта в Китае в 2025 году достиг примерно 915 миллиардов юаней (136,9 миллиарда долларов), говорится в докладе Китайской академии исследований киберпространства о развитии интернета в КНР.
Доклад был представлен в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета в китайском Учжэне.
"В Китае ускоряются темпы научно-технических инноваций в сфере киберпространства, активно развивается индустрия искусственного интеллекта, стремительно формируются и набирают обороты отрасли ИИ-агентов и воплощенного искусственного интеллекта", — отмечается в материалах.
Согласно представленным данным, "в 2025 году объем китайского рынка корпоративных ИИ-агентов вырос до 21,2 миллиарда юаней (3,2 миллиарда долларов), а рынка воплощенного искусственного интеллекта — примерно до 915 миллиардов юаней (136,9 миллиарда долларов)".
Указано, что по состоянию на июнь 2026 года в Китае процедуру регистрации в общей сложности 924 сервиса генеративного искусственного интеллекта.
"В марте 2026 года среднесуточный объем обработки токенов в Китае вырос до 140 триллионов, увеличившись за два года более чем в тысячу раз", — говорится в материалах.
Кроме того, продолжается углубление международных обменов и сотрудничества в сфере киберпространства.
"Китайские концепции и подходы получают широкое международное признание, а международное влияние, привлекательность и способность Китая формировать повестку в сфере киберпространства становятся все более заметными", - указали авторы доклада.