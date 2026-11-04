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Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре вырос на 2,6%
Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре вырос на 2,6% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре вырос на 2,6%
Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре увеличился на 2,6% по сравнению с августом - до 90,86 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:10+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре увеличился на 2,6% по сравнению с августом - до 90,86 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской статистической службы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, США нарастили импорт товаров из ЕС в сентябре на 5,3% к августу - до 51,56 миллиарда долларов. Экспорт же сократился в месячном выражении - на 0,7%, до 39,31 миллиарда.
В результате дефицит торгового баланса Штатов в торговле с Евросоюзом в сентябре увеличился на 30,2% и составил 12,25 миллиарда долларов.
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мировая экономика, сша, ес
Мировая экономика, США, ЕС
Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре вырос на 2,6%
Торговый оборот США и ЕС в сентябре вырос до 90,86 миллиарда долларов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре увеличился на 2,6% по сравнению с августом - до 90,86 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской статистической службы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, США нарастили импорт товаров из ЕС в сентябре на 5,3% к августу - до 51,56 миллиарда долларов. Экспорт же сократился в месячном выражении - на 0,7%, до 39,31 миллиарда.
В результате дефицит торгового баланса Штатов в торговле с Евросоюзом в сентябре увеличился на 30,2% и составил 12,25 миллиарда долларов.