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Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре вырос на 2,6%

Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре вырос на 2,6% - 04.11.2026, ПРАЙМ

Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре вырос на 2,6%

Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре увеличился на 2,6% по сравнению с августом - до 90,86 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T17:10+0300

2026-11-04T17:10+0300

2026-11-04T17:10+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Евросоюза в сентябре увеличился на 2,6% по сравнению с августом - до 90,86 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской статистической службы, которые проанализировало РИА Новости. Так, США нарастили импорт товаров из ЕС в сентябре на 5,3% к августу - до 51,56 миллиарда долларов. Экспорт же сократился в месячном выражении - на 0,7%, до 39,31 миллиарда. В результате дефицит торгового баланса Штатов в торговле с Евросоюзом в сентябре увеличился на 30,2% и составил 12,25 миллиарда долларов.

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