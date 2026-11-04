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Торговый оборот США и Китая за сентябрь вырос на 14,6%

Торговый оборот США и Китая за сентябрь вырос на 14,6% - 04.11.2026, ПРАЙМ

Торговый оборот США и Китая за сентябрь вырос на 14,6%

Торговый оборот США и Китая за сентябрь вырос на 14,6% по сравнению с августом - до 41,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни,... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T17:19+0300

2026-11-04T17:19+0300

2026-11-04T17:19+0300

мировая экономика

россия

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си цзиньпин

дональд трамп

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Китая за сентябрь вырос на 14,6% по сравнению с августом - до 41,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Так, США за сентябрь увеличили импорт товаров из Китая на 16% - до 31,49 миллиарда долларов. А поставки товаров из США на китайский рынок выросли на 10,1%, до 9,61 миллиарда. В результате торговый дефицит США в отношениях с Китаем в сентябре увеличился на 18,8% в месячном выражении - до 21,87 миллиарда долларов. В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе "Кимхэ" в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. С китайской стороны разрешена закупка американской сельхозпродукции.

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мировая экономика, россия, сша, китай, кнр, си цзиньпин, дональд трамп