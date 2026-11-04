https://1prime.ru/20261104/oman-874914613.html
У берегов Омана обстрелян танкер
У берегов Омана обстрелян танкер - 04.11.2026, ПРАЙМ
У берегов Омана обстрелян танкер
Танкер был обстрелян неизвестными снарядами у берегов Омана, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T00:24+0300
2026-11-04T00:24+0300
2026-11-04T00:24+0300
оман
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874914613.jpg?1793741040
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Танкер был обстрелян неизвестными снарядами у берегов Омана, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 14 морских милях (25 километрах - ред.) к северо-востоку от Лимаха Омана.... Два снаряда неизвестного происхождения попали в машинное отделение танкера", - говорится в заявлении.
По данным управления, в результате инцидента никто не пострадал.
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оман
У берегов Омана обстрелян танкер
UKMTO: танкер обстрелян неизвестными снарядами у берегов Омана
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Танкер был обстрелян неизвестными снарядами у берегов Омана, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 14 морских милях (25 километрах - ред.) к северо-востоку от Лимаха Омана.... Два снаряда неизвестного происхождения попали в машинное отделение танкера", - говорится в заявлении.
По данным управления, в результате инцидента никто не пострадал.