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У берегов Омана обстрелян танкер - 04.11.2026, ПРАЙМ
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У берегов Омана обстрелян танкер
У берегов Омана обстрелян танкер - 04.11.2026, ПРАЙМ
У берегов Омана обстрелян танкер
Танкер был обстрелян неизвестными снарядами у берегов Омана, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T00:24+0300
2026-11-04T00:24+0300
оман
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874914613.jpg?1793741040
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Танкер был обстрелян неизвестными снарядами у берегов Омана, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 14 морских милях (25 километрах - ред.) к северо-востоку от Лимаха Омана.... Два снаряда неизвестного происхождения попали в машинное отделение танкера", - говорится в заявлении. По данным управления, в результате инцидента никто не пострадал.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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40
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40
оман
ОМАН
00:24 04.11.2026
 
У берегов Омана обстрелян танкер

UKMTO: танкер обстрелян неизвестными снарядами у берегов Омана

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Танкер был обстрелян неизвестными снарядами у берегов Омана, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 14 морских милях (25 километрах - ред.) к северо-востоку от Лимаха Омана.... Два снаряда неизвестного происхождения попали в машинное отделение танкера", - говорится в заявлении.
По данным управления, в результате инцидента никто не пострадал.
 
ОМАН
 
 
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