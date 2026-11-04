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В Омске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Омске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Омске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Омска, сообщила Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T16:15+0300
2026-11-04T16:15+0300
2026-11-04T16:15+0300
бизнес
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874922345.jpg?1793798157
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Омска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Омск ("Центральный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В Омске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Омска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Омска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Омск ("Центральный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.