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В Омске сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Омске сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Омске сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Омска, сообщила Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:31+0300
2026-11-04T17:31+0300
2026-11-04T17:31+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Омска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Омск ("Центральный"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В Омске сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Омска