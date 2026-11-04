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OpenAI приобретет разработчика инструментов для программирования - 04.11.2026, ПРАЙМ
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OpenAI приобретет разработчика инструментов для программирования
OpenAI приобретет разработчика инструментов для программирования - 04.11.2026, ПРАЙМ
OpenAI приобретет разработчика инструментов для программирования
Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, приобретет разработчика инструментов для программирования Pierre Computer на фоне усиления конкуренции с принадлежащей | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T19:56+0300
2026-11-04T19:56+0300
технологии
бизнес
вашингтон
билл гейтс
openai
microsoft
chatgpt
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874925392.jpg?1793811388
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, приобретет разработчика инструментов для программирования Pierre Computer на фоне усиления конкуренции с принадлежащей Microsoft платформой GitHub, сообщает Axios со ссылкой заявление компании. "OpenAI приобретет Pierre Computer, стартап, разрабатывающий инструменты для программистов, технологии которого уже интегрированы в Codex", - сообщается на портале. OpenAI планирует интегрировать функцию хранения кода Pierre Computer в платформу OpenAI для кодирования Codex, пишет издание. Финансовые условия сделки не раскрываются, при этом проекты стартапа с открытым исходным кодом станутся открытыми. По данным Axios, OpenAI присоединяется к числу компаний, разрабатывающих альтернативы GitHub на фоне роста объемов программного кода, создаваемого искусственным интеллектом. Платформа Microsoft сталкивается с техническими сбоями, а критики отмечают, что ее инфраструктура изначально создавалась для работы людей, а не ИИ-агентов. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
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технологии, бизнес, вашингтон, билл гейтс, openai, microsoft, chatgpt
Технологии, Бизнес, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, OpenAI, Microsoft, ChatGPT
19:56 04.11.2026
 
OpenAI приобретет разработчика инструментов для программирования

Axios: OpenAI приобретет разработчика инструментов для программирования Pierre Computer

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, приобретет разработчика инструментов для программирования Pierre Computer на фоне усиления конкуренции с принадлежащей Microsoft платформой GitHub, сообщает Axios со ссылкой заявление компании.
"OpenAI приобретет Pierre Computer, стартап, разрабатывающий инструменты для программистов, технологии которого уже интегрированы в Codex", - сообщается на портале.
OpenAI планирует интегрировать функцию хранения кода Pierre Computer в платформу OpenAI для кодирования Codex, пишет издание. Финансовые условия сделки не раскрываются, при этом проекты стартапа с открытым исходным кодом станутся открытыми.
По данным Axios, OpenAI присоединяется к числу компаний, разрабатывающих альтернативы GitHub на фоне роста объемов программного кода, создаваемого искусственным интеллектом. Платформа Microsoft сталкивается с техническими сбоями, а критики отмечают, что ее инфраструктура изначально создавалась для работы людей, а не ИИ-агентов.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
 
ТехнологииБизнесВАШИНГТОНБилл ГейтсOpenAIMicrosoftChatGPT
 
 
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