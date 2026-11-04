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Пояса из собачьей шерсти в России подорожали на 29%
Пояса из собачьей шерсти в России подорожали на 29% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Пояса из собачьей шерсти в России подорожали на 29%
Пояса из собачьей шерсти в январе-октябре 2026 года подорожали в России на 29%, рассказали РИА Новости аналитики "Атол". | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T02:18+0300
2026-11-04T02:18+0300
2026-11-04T02:18+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пояса из собачьей шерсти в январе-октябре 2026 года подорожали в России на 29%, рассказали РИА Новости аналитики "Атол".
"Среди согревающих средств лидерами по росту цен стали пояса из шерсти. Пояс из собачьей шерсти подорожал на 29%, до 748 рублей, а пояс из верблюжьей шерсти - на 26%, до 724 рублей", - приводят данные аналитики.
Спрос на них при этом снизился на 6% и 4%, соответственно.
В народной медицине пояса из натуральной шерсти собак и верблюдов традиционно применяются как согревающие и поддерживающие средства.
Их используют преимущественно при дискомфорте в области поясницы, спины, суставов и мышц. Считается, что шерстяные изделия помогают сохранять тепло, уменьшают ощущение скованности и создают комфорт при охлаждении отдельных участков тела.
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бизнес, россия
Пояса из собачьей шерсти в России подорожали на 29%
"Атол": пояса из собачьей шерсти в январе-октябре подорожали в России на 29%
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Пояса из собачьей шерсти в январе-октябре 2026 года подорожали в России на 29%, рассказали РИА Новости аналитики "Атол".
"Среди согревающих средств лидерами по росту цен стали пояса из шерсти. Пояс из собачьей шерсти подорожал на 29%, до 748 рублей, а пояс из верблюжьей шерсти - на 26%, до 724 рублей", - приводят данные аналитики.
Спрос на них при этом снизился на 6% и 4%, соответственно.
В народной медицине пояса из натуральной шерсти собак и верблюдов традиционно применяются как согревающие и поддерживающие средства.
Их используют преимущественно при дискомфорте в области поясницы, спины, суставов и мышц. Считается, что шерстяные изделия помогают сохранять тепло, уменьшают ощущение скованности и создают комфорт при охлаждении отдельных участков тела.