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Полеты из России в Джидду с 1 декабря будут стоить около 700 долларов
Полеты из России в Джидду с 1 декабря будут стоить около 700 долларов - 04.11.2026, ПРАЙМ
Полеты из России в Джидду с 1 декабря будут стоить около 700 долларов
Полеты из России в город Джидда на западе Саудовской Аравии, которые национальный перевозчик королевства Saudia возобновит с 1 декабря, будут стоить около 700... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T21:48+0300
2026-11-04T21:48+0300
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ДОХА, 4 ноя - ПРАЙМ. Полеты из России в город Джидда на западе Саудовской Аравии, которые национальный перевозчик королевства Saudia возобновит с 1 декабря, будут стоить около 700 долларов, выяснили РИА Новости из информации на сайте перевозчика.
Базовый тариф на полет в одну сторону из Джидды до аэропорта "Шереметьево" в Москве 1 декабря можно приобрести за 373 доллара, при этом за цену на билет в 414 доллара есть возможность перелета с двумя сумками багажа по 23 килограмма и выбором мест. За 441 доллар можно купить билет с его бесплатной отменой или обменом.
Перелет из Москвы в Джидду обойдется немного дешевле - около 325 долларов по базовому тарифу, 365 и 392 доллара - по улучшенным тарифам.
Однако к концу декабря цена за билет до Джидды в Москву и обратно повысится почти до 1090 долларов, и в отдельные дни перед Новым годом билеты на перелет эконом-классом уже раскуплены.
Ранее аэропорт "Шереметьево" сообщил, что национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia возобновит прямое авиасообщение между королевством и Россией, начав совершать полеты из Джидды в Москву три раза в неделю с 1 декабря. Полеты саудовских авиакомпаний Saudia и Flynas в РФ были приостановлены в конце февраля этого года из-за военного конфликта в регионе и закрытия воздушных пространств ряда стран.
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Полеты из России в Джидду с 1 декабря будут стоить около 700 долларов
Полеты из России в Джидду с 1 декабря будут стоить около 700 долларов
ДОХА, 4 ноя - ПРАЙМ. Полеты из России в город Джидда на западе Саудовской Аравии, которые национальный перевозчик королевства Saudia возобновит с 1 декабря, будут стоить около 700 долларов, выяснили РИА Новости из информации на сайте перевозчика.
Базовый тариф на полет в одну сторону из Джидды до аэропорта "Шереметьево" в Москве 1 декабря можно приобрести за 373 доллара, при этом за цену на билет в 414 доллара есть возможность перелета с двумя сумками багажа по 23 килограмма и выбором мест. За 441 доллар можно купить билет с его бесплатной отменой или обменом.
Перелет из Москвы в Джидду обойдется немного дешевле - около 325 долларов по базовому тарифу, 365 и 392 доллара - по улучшенным тарифам.
Однако к концу декабря цена за билет до Джидды в Москву и обратно повысится почти до 1090 долларов, и в отдельные дни перед Новым годом билеты на перелет эконом-классом уже раскуплены.
Ранее аэропорт "Шереметьево" сообщил, что национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia возобновит прямое авиасообщение между королевством и Россией, начав совершать полеты из Джидды в Москву три раза в неделю с 1 декабря. Полеты саудовских авиакомпаний Saudia и Flynas в РФ были приостановлены в конце февраля этого года из-за военного конфликта в регионе и закрытия воздушных пространств ряда стран.