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Потребление золота в Китае за три квартала выросло на 0,28% - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Потребление золота в Китае за три квартала выросло на 0,28%
Потребление золота в Китае за три квартала выросло на 0,28% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Потребление золота в Китае за три квартала выросло на 0,28%
Потребление золота в Китае за первые три квартала 2026 года выросло на 0,28%, сообщает в среду Китайская ассоциация золота. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T07:19+0300
2026-11-04T07:19+0300
финансы
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Потребление золота в Китае за первые три квартала 2026 года выросло на 0,28%, сообщает в среду Китайская ассоциация золота. "Потребление золота в Китае за первые три квартала 2026 года достигло 684,623 тонн, что на 0,28% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в заявлении ассоциации. Указано, что из общего объема на золотые ювелирные изделия пришлось 178,612 тонн (снижение показателя в годовом выражении на 33,86%), на золотые слитки и монеты — 444,576 тонн (рост на 26,26%), на золото, используемое в промышленных и других целях, — 61,434 тонны (рост на 1,41%). Вместе тем сообщается, что за первые три квартала 2026 года совокупный объем активов китайских золотых ETF составил 56,114 тонн, что на 28,98% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные ассоциации свидетельствуют, что по состоянию на конец сентября, объем активов китайских золотых ETF составил 303,965 тонн.
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финансы, мировая экономика, китай
Финансы, Мировая экономика, КИТАЙ
07:19 04.11.2026
 
Потребление золота в Китае за три квартала выросло на 0,28%

Потребление золота в Китае за первые три квартала выросло на 0,28%

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ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Потребление золота в Китае за первые три квартала 2026 года выросло на 0,28%, сообщает в среду Китайская ассоциация золота.
"Потребление золота в Китае за первые три квартала 2026 года достигло 684,623 тонн, что на 0,28% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в заявлении ассоциации.
Указано, что из общего объема на золотые ювелирные изделия пришлось 178,612 тонн (снижение показателя в годовом выражении на 33,86%), на золотые слитки и монеты — 444,576 тонн (рост на 26,26%), на золото, используемое в промышленных и других целях, — 61,434 тонны (рост на 1,41%).
Вместе тем сообщается, что за первые три квартала 2026 года совокупный объем активов китайских золотых ETF составил 56,114 тонн, что на 28,98% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Данные ассоциации свидетельствуют, что по состоянию на конец сентября, объем активов китайских золотых ETF составил 303,965 тонн.
 
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