https://1prime.ru/20261104/pravitelstvo-874918463.html
Правительство повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя
Правительство повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя - 04.11.2026, ПРАЙМ
Правительство повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя
Правительство России повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр, следует из постановления кабмина. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T11:17+0300
2026-11-04T11:17+0300
2026-11-04T11:17+0300
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874918463.jpg?1793780236
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Правительство России повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр, следует из постановления кабмина.
Изменения касаются ввоза спиртовых настоек, виски, рома, джина, водки, ликеров, неденатурированного этилового спирта и прочих спиртовых напитков.
Ранее ставка на ввоз этих алкогольных напитков составляла 20%, но не менее 3 евро за литр.
Новые ставки пошлин будут действовать до конца следующего года.
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бизнес, россия
Правительство повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя
Правительство повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран до 35%
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Правительство России повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр, следует из постановления кабмина.
Изменения касаются ввоза спиртовых настоек, виски, рома, джина, водки, ликеров, неденатурированного этилового спирта и прочих спиртовых напитков.
Ранее ставка на ввоз этих алкогольных напитков составляла 20%, но не менее 3 евро за литр.
Новые ставки пошлин будут действовать до конца следующего года.