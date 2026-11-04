https://1prime.ru/20261104/pravitelstvo-874918463.html

Правительство повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя

Правительство повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя - 04.11.2026, ПРАЙМ

Правительство повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя

Правительство России повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр, следует из постановления кабмина. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T11:17+0300

2026-11-04T11:17+0300

2026-11-04T11:17+0300

бизнес

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874918463.jpg?1793780236

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Правительство России повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр, следует из постановления кабмина. Изменения касаются ввоза спиртовых настоек, виски, рома, джина, водки, ликеров, неденатурированного этилового спирта и прочих спиртовых напитков. Ранее ставка на ввоз этих алкогольных напитков составляла 20%, но не менее 3 евро за литр. Новые ставки пошлин будут действовать до конца следующего года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия