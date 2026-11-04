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Чистая прибыль BMW в III квартале снизилась на 24,4%

Чистая прибыль BMW в III квартале снизилась на 24,4% - 04.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль BMW в III квартале снизилась на 24,4%

Чистая прибыль немецкого автомобильного производителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) по итогам трех первых кварталов года уменьшилась на 24,4% в годовом... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T11:17+0300

2026-11-04T11:17+0300

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мюнхен

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного производителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) по итогам трех первых кварталов года уменьшилась на 24,4% в годовом выражении и составила 4,32 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию снизилась до 7,19 евро с 8,97 евро годом ранее. Выручка уменьшилась на 7,3% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 92,718 миллиарда евро. Поставки автомобилей на рынок снизились на 4,9% к аналогичному периоду прошлого года и составили 1 707 802 единицы, из которых на марку BMW приходится 1 483 963 машины, что на 6,4% ниже прошлогоднего уровня. Поставки Mini выросли на 6,8%, до 220 247 машин, а Rolls-Royce – упали на 12,4%, до 3 592 автомобилей. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании сократилась на 14,7% в годовом выражении, до 1,448 миллиарда евро, прибыль в пересчете на акцию - до 2,46 евро с 2,74 евро в третьем квартале прошлого года. Квартальная выручка в годовом выражении сократилась на 5,8% - до 30,452 миллиарда евро. В третьем квартале компания снизила поставки автомобилей клиентам на 6,3%, до 551 075 машин. Показатель бренда BMW уменьшился на 6,8%, до 479 294 машин, Mini - на 2,4%, до 70 712 единиц, Rolls-Royce - на 18%, до 1 069 автомобилей. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2025 года составлял 154 540 человек.

мюнхен

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бизнес, мюнхен, bmw, rolls-royce, bmw x5