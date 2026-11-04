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Чистая прибыль McDonald's за 3 квартала выросла на 6,8% - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль McDonald's за 3 квартала выросла на 6,8%
Чистая прибыль McDonald's за 3 квартала выросла на 6,8% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль McDonald's за 3 квартала выросла на 6,8%
Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's за первые три квартала текущего года увеличилась на 6,8% в годовом выражении и составила 6,831... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T15:42+0300
2026-11-04T15:42+0300
бизнес
финансы
сша
калифорния
mcdonald's
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874922028.jpg?1793796170
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's за первые три квартала текущего года увеличилась на 6,8% в годовом выражении и составила 6,831 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде поднялась до 9,61 доллара по сравнению с 8,92 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети выросла на 7% - до 9,887 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам отчетного периода увеличилась на 4,5% в годовом выражении, составив 20,773 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 2,486 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 3,51 доллара с 3,18 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 3,57 доллара, прогноз предполагал значение на уровне в 3,38 доллара. Квартальная операционная прибыль сети увеличилась на 7,1% в годовом выражении, до 3,595 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 1,1% - до 7,157 миллиарда долларов при прогнозе показателя в 7,29 миллиарда. Мировые сопоставимые продажи McDonald's в третьем квартале выросли на 1,5%. Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 2,16%. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Мак-Доналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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бизнес, финансы, сша, калифорния, mcdonald's
Бизнес, Финансы, США, Калифорния, McDonald's
15:42 04.11.2026
 
Чистая прибыль McDonald's за 3 квартала выросла на 6,8%

Чистая прибыль McDonald's в III квартале выросла на 6,8% в годовом выражении

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's за первые три квартала текущего года увеличилась на 6,8% в годовом выражении и составила 6,831 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде поднялась до 9,61 доллара по сравнению с 8,92 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети выросла на 7% - до 9,887 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам отчетного периода увеличилась на 4,5% в годовом выражении, составив 20,773 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 2,486 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 3,51 доллара с 3,18 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 3,57 доллара, прогноз предполагал значение на уровне в 3,38 доллара.
Квартальная операционная прибыль сети увеличилась на 7,1% в годовом выражении, до 3,595 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 1,1% - до 7,157 миллиарда долларов при прогнозе показателя в 7,29 миллиарда. Мировые сопоставимые продажи McDonald's в третьем квартале выросли на 1,5%.
Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 2,16%.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Мак-Доналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
 
БизнесФинансыСШАКалифорнияMcDonald's
 
 
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