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Чистая прибыль Uber за январь-сентябрь упала в 3,1 раза

Чистая прибыль Uber за январь-сентябрь упала в 3,1 раза - 04.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Uber за январь-сентябрь упала в 3,1 раза

Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, за три первых квартала уменьшилась в 3,1 раза в годовом выражении и... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T16:31+0300

2026-11-04T16:31+0300

2026-11-04T16:31+0300

бизнес

банки

сан-франциско

uber

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, за три первых квартала уменьшилась в 3,1 раза в годовом выражении и составила 3,169 миллиарда, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,54 доллара с 4,57 доллара год назад. Выручка выросла на 12% в годовом выражении - до 42,16 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 512 миллиарда долларов, что почти в 13 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Разводненная прибыль на акцию упала до 0,25 доллара с 3,11 доллара год назад, прогноз предполагал значение в 0,86 доллара. Выручка за эти три месяца при этом увеличилась на 9,6% в годовом выражении, до 14,766 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 14,67 миллиарда. В том числе выручка ключевого бизнеса - такси - сократилась на 2,1% в годовом выражении, до 7,52 миллиарда долларов. Выручка от Uber Delivery же поднялась - на 22,6%, до 5,488 миллиарда. Число ежемесячных активных пользователей платформы заказов такси на конец периода составило 215 миллионов - это на 13,8% больше, чем год назад. Валовая стоимость заказов увеличилась на 20,3% к показателю годом ранее, до 59,819 миллиарда долларов. На предторгах акции компании дешевеют на 0,7%. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.

сан-франциско

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бизнес, банки, сан-франциско, uber