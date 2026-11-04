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Мировые продажи Coca-Cola Hellenic в III квартале выросли на 6,8%

Мировые продажи Coca-Cola Hellenic в III квартале выросли на 6,8% - 04.11.2026, ПРАЙМ

Мировые продажи Coca-Cola Hellenic в III квартале выросли на 6,8%

Мировые продажи компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) по итогам первых трех кварталов года увеличились на 6,8% в годовом натуральном... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T11:47+0300

2026-11-04T11:47+0300

2026-11-04T11:47+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874918653.jpg?1793782042

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые продажи компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) по итогам первых трех кварталов года увеличились на 6,8% в годовом натуральном выражении и составили 2,44 миллиарда кейсов (13,879 миллиарда литров), говорится в сообщении компании. Чистая выручка компании за этот же период выросла на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 9,733 миллиарда евро. Мировые продажи компании в третьем квартале выросли на 5,4% в годовом выражении, до 870,9 миллиона кейсов (4,94 миллиарда литров), а чистая выручка компании за квартал увеличилась на 9,6%, до 3,5 миллиарда евро. Продажи на развивающихся рынках выросли за квартал на 5,8%, до 538,8 миллиона кейсов (3 миллиарда литров), а выручка поднялась на 10,5%, до 1,625 миллиарда евро. Coca-Cola Hellenic - одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 29 странах. Штат компании составляет около 33,5 тысячи сотрудников.

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