Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые продажи Coca-Cola Hellenic в III квартале выросли на 6,8% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261104/prodazhi-874918653.html
Мировые продажи Coca-Cola Hellenic в III квартале выросли на 6,8%
Мировые продажи Coca-Cola Hellenic в III квартале выросли на 6,8% - 04.11.2026, ПРАЙМ
Мировые продажи Coca-Cola Hellenic в III квартале выросли на 6,8%
Мировые продажи компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) по итогам первых трех кварталов года увеличились на 6,8% в годовом натуральном... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T11:47+0300
2026-11-04T11:47+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874918653.jpg?1793782042
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые продажи компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) по итогам первых трех кварталов года увеличились на 6,8% в годовом натуральном выражении и составили 2,44 миллиарда кейсов (13,879 миллиарда литров), говорится в сообщении компании. Чистая выручка компании за этот же период выросла на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 9,733 миллиарда евро. Мировые продажи компании в третьем квартале выросли на 5,4% в годовом выражении, до 870,9 миллиона кейсов (4,94 миллиарда литров), а чистая выручка компании за квартал увеличилась на 9,6%, до 3,5 миллиарда евро. Продажи на развивающихся рынках выросли за квартал на 5,8%, до 538,8 миллиона кейсов (3 миллиарда литров), а выручка поднялась на 10,5%, до 1,625 миллиарда евро. Coca-Cola Hellenic - одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 29 странах. Штат компании составляет около 33,5 тысячи сотрудников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
11:47 04.11.2026
 
Мировые продажи Coca-Cola Hellenic в III квартале выросли на 6,8%

Мировые продажи Coca-Cola Hellenic в III квартале выросли на 6,8%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые продажи компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) по итогам первых трех кварталов года увеличились на 6,8% в годовом натуральном выражении и составили 2,44 миллиарда кейсов (13,879 миллиарда литров), говорится в сообщении компании.
Чистая выручка компании за этот же период выросла на 10,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 9,733 миллиарда евро.
Мировые продажи компании в третьем квартале выросли на 5,4% в годовом выражении, до 870,9 миллиона кейсов (4,94 миллиарда литров), а чистая выручка компании за квартал увеличилась на 9,6%, до 3,5 миллиарда евро.
Продажи на развивающихся рынках выросли за квартал на 5,8%, до 538,8 миллиона кейсов (3 миллиарда литров), а выручка поднялась на 10,5%, до 1,625 миллиарда евро.
Coca-Cola Hellenic - одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 29 странах. Штат компании составляет около 33,5 тысячи сотрудников.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала