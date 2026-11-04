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Валовой региональный продукт Бурятии вырос в два раза за пять лет

Валовой региональный продукт Бурятии вырос в два раза за пять лет - 04.11.2026, ПРАЙМ

Валовой региональный продукт Бурятии вырос в два раза за пять лет

Валовой региональный продукт Бурятии за последние пять лет увеличился в два раза на фоне активного развития новых направлений экономики и улучшения... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:05+0300

2026-11-04T13:05+0300

2026-11-04T13:05+0300

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бурятия

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валентина матвиенко

совет федерации

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УЛАН-УДЭ, 4 ноя – ПРАЙМ. Валовой региональный продукт Бурятии за последние пять лет увеличился в два раза на фоне активного развития новых направлений экономики и улучшения инвестиционного климата, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В последние годы в республике произошли явные позитивные изменения. Активно развиваются новые направления экономики. За пять лет валовой региональный продукт вырос в два раза. Улучшается инвестиционный климат", - сказала Матвиенко во время выступления на торжественном собрании общественности и праздничном концерте в честь Дня народного единства. Спикер Совфеда отметила, что в регионе создается транспортная инфраструктура, благоустраиваются города и поселки, а также постепенно решаются накопившиеся проблемы. Она обратила внимание на высокий потенциал республики, где действуют уникальные высокотехнологичные предприятия, включая Улан-Удэнский авиационный завод. "Уверена, что дополнительный импульс развитию республики придаст реализация мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска. Здесь нужно уделять пристальное внимание экологии, энергообеспечению, модернизации социальных объектов", - подчеркнула Матвиенко.

бурятия

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россия, бурятия, улан-удэ, валентина матвиенко, совет федерации