https://1prime.ru/20261104/professii-874915484.html

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве - 04.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Программист Java, продукт-менеджер и бизнес-аналитик возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября, рассказали РИА Новости... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T04:18+0300

2026-11-04T04:18+0300

2026-11-04T04:18+0300

бизнес

москва

superjob

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874915484.jpg?1793755112

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Программист Java, продукт-менеджер и бизнес-аналитик возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. Согласно их данным, медианная зарплата программиста на языке Java составила 340 тысяч рублей, продукт-менеджера - 330 тысяч, а бизнес-аналитика - 250 тысяч рублей в месяц. Также в пятерку наиболее высокооплачиваемых профессий вошли инженер строительного контроля (200 тысяч) и водитель большегрузного транспорта (190 тысяч рублей). При этом заметнее всего по сравнению с прошлым годом выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию (на 23%, до 135 тысяч рублей), токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности (на 17%, до 140 тысяч), финансовых менеджеров (на 14%, до 160 тысяч рублей) и электромонтажников (на 14%, до 125 тысяч рублей).

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, superjob