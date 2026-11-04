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Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве - 04.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Программист Java, продукт-менеджер и бизнес-аналитик возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября, рассказали РИА Новости... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T04:18+0300
2026-11-04T04:18+0300
2026-11-04T04:18+0300
бизнес
москва
superjob
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Программист Java, продукт-менеджер и бизнес-аналитик возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.
Согласно их данным, медианная зарплата программиста на языке Java составила 340 тысяч рублей, продукт-менеджера - 330 тысяч, а бизнес-аналитика - 250 тысяч рублей в месяц.
Также в пятерку наиболее высокооплачиваемых профессий вошли инженер строительного контроля (200 тысяч) и водитель большегрузного транспорта (190 тысяч рублей).
При этом заметнее всего по сравнению с прошлым годом выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию (на 23%, до 135 тысяч рублей), токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности (на 17%, до 140 тысяч), финансовых менеджеров (на 14%, до 160 тысяч рублей) и электромонтажников (на 14%, до 125 тысяч рублей).
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бизнес, москва, superjob
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
SuperJob: программист Java возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Программист Java, продукт-менеджер и бизнес-аналитик возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.
Согласно их данным, медианная зарплата программиста на языке Java составила 340 тысяч рублей, продукт-менеджера - 330 тысяч, а бизнес-аналитика - 250 тысяч рублей в месяц.
Также в пятерку наиболее высокооплачиваемых профессий вошли инженер строительного контроля (200 тысяч) и водитель большегрузного транспорта (190 тысяч рублей).
При этом заметнее всего по сравнению с прошлым годом выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию (на 23%, до 135 тысяч рублей), токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности (на 17%, до 140 тысяч), финансовых менеджеров (на 14%, до 160 тысяч рублей) и электромонтажников (на 14%, до 125 тысяч рублей).