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Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве - 04.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Программист Java, продукт-менеджер и бизнес-аналитик возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября, рассказали РИА Новости... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T04:18+0300
2026-11-04T04:18+0300
бизнес
москва
superjob
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Программист Java, продукт-менеджер и бизнес-аналитик возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. Согласно их данным, медианная зарплата программиста на языке Java составила 340 тысяч рублей, продукт-менеджера - 330 тысяч, а бизнес-аналитика - 250 тысяч рублей в месяц. Также в пятерку наиболее высокооплачиваемых профессий вошли инженер строительного контроля (200 тысяч) и водитель большегрузного транспорта (190 тысяч рублей). При этом заметнее всего по сравнению с прошлым годом выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию (на 23%, до 135 тысяч рублей), токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности (на 17%, до 140 тысяч), финансовых менеджеров (на 14%, до 160 тысяч рублей) и электромонтажников (на 14%, до 125 тысяч рублей).
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40
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, москва, superjob
Бизнес, МОСКВА, SuperJob
04:18 04.11.2026
 
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

SuperJob: программист Java возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Программист Java, продукт-менеджер и бизнес-аналитик возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве по итогам октября, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.
Согласно их данным, медианная зарплата программиста на языке Java составила 340 тысяч рублей, продукт-менеджера - 330 тысяч, а бизнес-аналитика - 250 тысяч рублей в месяц.
Также в пятерку наиболее высокооплачиваемых профессий вошли инженер строительного контроля (200 тысяч) и водитель большегрузного транспорта (190 тысяч рублей).
При этом заметнее всего по сравнению с прошлым годом выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию (на 23%, до 135 тысяч рублей), токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности (на 17%, до 140 тысяч), финансовых менеджеров (на 14%, до 160 тысяч рублей) и электромонтажников (на 14%, до 125 тысяч рублей).
 
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