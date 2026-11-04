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Названы регионы с самой высокой средней пенсией в сентябре - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы с самой высокой средней пенсией в сентябре
Названы регионы с самой высокой средней пенсией в сентябре - 04.11.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с самой высокой средней пенсией в сентябре
Самая высокая средняя пенсия в сентябре 2026 года зафиксирована в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Магаданской области и на... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T01:18+0300
2026-11-04T01:18+0300
общество
камчатский край
магаданская область
чукотка
росстат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874914883.jpg?1793744291
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Самая высокая средняя пенсия в сентябре 2026 года зафиксирована в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Магаданской области и на Чукотке, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, опубликованным в базе государственной статистики, по состоянию на 1 сентября средний размер пенсий составил в Ханты-Мансийском автономном округе 37 195 рублей, в Камчатском крае - 37 710 рублей, в Магаданской области - 37 807 рублей, в Ненецком автономном округе - 38 949 рублей, а на Чукотке - 42 248 рублей. По данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей.
камчатский край
магаданская область
чукотка
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , камчатский край, магаданская область, чукотка, росстат
Общество , Камчатский край, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Чукотка, Росстат
01:18 04.11.2026
 
Названы регионы с самой высокой средней пенсией в сентябре

Социальный фонд: самая высокая средняя пенсия в сентябре зафиксирована в Югре

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Самая высокая средняя пенсия в сентябре 2026 года зафиксирована в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Магаданской области и на Чукотке, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, опубликованным в базе государственной статистики, по состоянию на 1 сентября средний размер пенсий составил в Ханты-Мансийском автономном округе 37 195 рублей, в Камчатском крае - 37 710 рублей, в Магаданской области - 37 807 рублей, в Ненецком автономном округе - 38 949 рублей, а на Чукотке - 42 248 рублей.
По данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей.
 
ОбществоКамчатский крайМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬЧукоткаРосстат
 
 
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