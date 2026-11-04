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Рейд в бухте Севастополя временно закрыт

Рейд в бухте Севастополя временно закрыт - 04.11.2026, ПРАЙМ

Рейд в бухте Севастополя временно закрыт

Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T20:59+0300

2026-11-04T20:59+0300

2026-11-04T20:59+0300

бизнес

россия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение. В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении дирекции в Telegram-канале.

севастополь

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бизнес, россия, севастополь, михаил развожаев