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Рейд в бухте Севастополя временно закрыт
Рейд в бухте Севастополя временно закрыт - 04.11.2026, ПРАЙМ
Рейд в бухте Севастополя временно закрыт
Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T20:59+0300
2026-11-04T20:59+0300
2026-11-04T20:59+0300
бизнес
россия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение. В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении дирекции в Telegram-канале.
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бизнес, россия, севастополь, михаил развожаев
Бизнес, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
Рейд в бухте Севастополя временно закрыт
В бухте Севастополя закрыли рейд, морской пассажирский транспорт приостановил движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение. В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении дирекции в Telegram-канале.