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"Росконгресс" и ПСБ объявили о создании цифровой платформы "Душа России"

"Росконгресс" и ПСБ объявили о создании цифровой платформы "Душа России" - 04.11.2026, ПРАЙМ

"Росконгресс" и ПСБ объявили о создании цифровой платформы "Душа России"

Фонд "Росконгресс" и ПСБ объявили о создании цифровой платформы "Душа России". | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T22:12+0300

2026-11-04T22:12+0300

2026-11-04T22:12+0300

россия

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Фонд "Росконгресс" и ПСБ объявили о создании цифровой платформы "Душа России". "Фонд "Росконгресс" и ПСБ объявили о создании цифровой платформы "Душа России". Инициативу представили на Международной неделе "Народы России", которая проходит в Москве со 2 по 8 ноября", - говорится в сообщении "Росконгресса". Уточняется, что это межотраслевая экосистема, которая объединит интеллектуальный, культурный и предпринимательский потенциал страны и поможет повысить инвестиционную привлекательность российских регионов. Совместную экспозицию проекта "Душа России" и Русского географического общества посетил президент РФ Владимир Путин. Стратегическим финансовым партнером инициативы выступает ПСБ, говорится в сообщении. Зампредседателя правительства России Александр Новак отметил значимость проекта для развития креативной экономики и регионального потенциала страны. "Развитие креативных индустрий – одно из приоритетных направлений нашей работы. Сегодня важно не только поддерживать творческие инициативы, но и создавать условия для их интеграции в экономику, формирования новых рынков, развития предпринимательства и продвижения отечественных продуктов и брендов… Особенно важно, что такая экосистема позволит усилить взаимодействие между регионами, бизнесом, профессиональными сообществами и институтами развития", – подчеркнул Новак. "Цифровая платформа "Душа России" призвана стать инструментом развития креативной составляющей инвестиционной привлекательности регионов, укрепления туристической конкурентоспособности, развития российской экономики через поддержку отечественных производителей народно-художественные промыслов и сохраняющие их аутентичность в современном мире и культуре нашей страны", – отметил советник президента РФ Антон Кобяков. Отмечается, что в основе работы экосистемы лежит модель платформенной экономики, предполагающая объединение ресурсов, компетенций и возможностей различных участников для создания совместной ценности. Согласно сообщению, среди ключевых направлений платформы – межотраслевая кооперация, новые производственные и технологические цепочки, поддержка предпринимательских инициатив, повышение инвестиционной готовности проектов и продвижение российских разработок, продуктов и брендов на внутреннем и международных рынках. "Для ПСБ участие в проекте "Душа России" означает возможность содействовать формированию устойчивой среды для развития российских брендов, технологических и креативных компаний. Мы видим потенциал платформы в создании новых инвестиционных возможностей, поддержке масштабируемых бизнес-моделей и укреплении экономических связей между регионами", - отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

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россия, технологии, москва, александр новак, владимир путин, псб, росконгресс, фонд