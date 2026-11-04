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Россия и Таиланд создают новые цепочки поставок, заявил Демченко

Россия и Таиланд создают новые цепочки поставок, заявил Демченко - 04.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Таиланд создают новые цепочки поставок, заявил Демченко

Россия и Таиланд осуществляют двустороннюю и многостороннюю производственную кооперацию, создавая новые цепочки поставок, рассказал в интервью РИА Новости глава | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T13:02+0300

2026-11-04T13:02+0300

2026-11-04T13:02+0300

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БАНГКОК, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Таиланд осуществляют двустороннюю и многостороннюю производственную кооперацию, создавая новые цепочки поставок, рассказал в интервью РИА Новости глава Российско-таиландского делового совета Иван Демченко "Мы уже видим значительную... кооперацию (России и Таиланда – ред.) по абсолютно разным видам продукции. Вице-министр торговли Таиланда Кирида Пхаопхичит, например, говорила на форуме о том, как на российских удобрениях в Таиланде выращивается продукция сельского хозяйства, которая потом поставляется в Россию. Я приведу пример из сферы металлургии", - сказал Демченко в интервью РИА Новости. Он рассказал о многосторонней кооперации, выстроенной для производства одного из потребительских продуктов из металла. "Когда мы привозим сюда полуфабрикат — это стальная катанка — таиландцы дальше производят из нее проволоку, потом эту проволоку они отвозят в Лаос, а в Лаосе делаются вешалки для одежды, которые едут обратно в Россию", - отметил он. В конце октября в Бангкоке прошел второй Российско-Таиландский инвестиционный форум. Мероприятие было организовано деловым советом двух стран при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс".

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бангкок

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россия, лаос, бангкок, таиланд, росконгресс