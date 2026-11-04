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Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре 8,5 тысячи рублей - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре 8,5 тысячи рублей
Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре 8,5 тысячи рублей - 04.11.2026, ПРАЙМ
Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре 8,5 тысячи рублей
Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре в среднем 8,5 тысячи рублей, говорится в исследовании компании "Альфа Деньги", которое есть у РИА Новости. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T03:18+0300
2026-11-04T03:18+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874915370.jpg?1793751509
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре в среднем 8,5 тысячи рублей, говорится в исследовании компании "Альфа Деньги", которое есть у РИА Новости. Черная пятница - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое ранее - 12 ноября. "Многие покупатели уже присматриваются к товарам со скидками и планируют предстоящие расходы. В среднем россияне планируют потратить на распродажах около 8,5 тысячи рублей", - говорится в материалах. Согласно опросу, 60% россиян допускают возможность покупок во время ближайших распродаж, однако большинство из них пока не приняли окончательного решения. Остальные 40% опрошенных не планируют ничего покупать. По данным исследования, 38% респондентов готовы приобрести товары, если найдут интересные предложения. Еще 16% намерены участвовать в распродажах, но пока не определились с покупками. И только 5% уже составили список необходимых товаров. Среди тех, кто собирается воспользоваться скидками, наиболее востребованной категорией оказались одежда и обувь - их выбрали 47% участников исследования. На втором месте расположились мебель и товары для дома (20%), на третьем - детские товары и игрушки (16%). Бытовую технику планируют приобрести 12% покупателей, смартфоны, компьютеры и другую электронику - 7%. "Еще 3% россиян заинтересованы в косметике и парфюмерии, а 3% - в спортивных товарах", - говорится в исследовании.
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192
40
192
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бизнес
Бизнес
03:18 04.11.2026
 
Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре 8,5 тысячи рублей

"Альфа Деньги": россияне планируют потратить на распродажах в ноябре 8,5 тысячи рублей

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре в среднем 8,5 тысячи рублей, говорится в исследовании компании "Альфа Деньги", которое есть у РИА Новости.
Черная пятница - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое ранее - 12 ноября.
"Многие покупатели уже присматриваются к товарам со скидками и планируют предстоящие расходы. В среднем россияне планируют потратить на распродажах около 8,5 тысячи рублей", - говорится в материалах.
Согласно опросу, 60% россиян допускают возможность покупок во время ближайших распродаж, однако большинство из них пока не приняли окончательного решения. Остальные 40% опрошенных не планируют ничего покупать.
По данным исследования, 38% респондентов готовы приобрести товары, если найдут интересные предложения. Еще 16% намерены участвовать в распродажах, но пока не определились с покупками. И только 5% уже составили список необходимых товаров.
Среди тех, кто собирается воспользоваться скидками, наиболее востребованной категорией оказались одежда и обувь - их выбрали 47% участников исследования.
На втором месте расположились мебель и товары для дома (20%), на третьем - детские товары и игрушки (16%). Бытовую технику планируют приобрести 12% покупателей, смартфоны, компьютеры и другую электронику - 7%.
"Еще 3% россиян заинтересованы в косметике и парфюмерии, а 3% - в спортивных товарах", - говорится в исследовании.
 
Бизнес
 
 
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