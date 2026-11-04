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Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре 8,5 тысячи рублей

Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре 8,5 тысячи рублей - 04.11.2026, ПРАЙМ

Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре 8,5 тысячи рублей

Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре в среднем 8,5 тысячи рублей, говорится в исследовании компании "Альфа Деньги", которое есть у РИА Новости. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T03:18+0300

2026-11-04T03:18+0300

2026-11-04T03:18+0300

бизнес

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре в среднем 8,5 тысячи рублей, говорится в исследовании компании "Альфа Деньги", которое есть у РИА Новости. Черная пятница - крупнейшая распродажа года - стартует на российских маркетплейсах в ноябре, самое ранее - 12 ноября. "Многие покупатели уже присматриваются к товарам со скидками и планируют предстоящие расходы. В среднем россияне планируют потратить на распродажах около 8,5 тысячи рублей", - говорится в материалах. Согласно опросу, 60% россиян допускают возможность покупок во время ближайших распродаж, однако большинство из них пока не приняли окончательного решения. Остальные 40% опрошенных не планируют ничего покупать. По данным исследования, 38% респондентов готовы приобрести товары, если найдут интересные предложения. Еще 16% намерены участвовать в распродажах, но пока не определились с покупками. И только 5% уже составили список необходимых товаров. Среди тех, кто собирается воспользоваться скидками, наиболее востребованной категорией оказались одежда и обувь - их выбрали 47% участников исследования. На втором месте расположились мебель и товары для дома (20%), на третьем - детские товары и игрушки (16%). Бытовую технику планируют приобрести 12% покупателей, смартфоны, компьютеры и другую электронику - 7%. "Еще 3% россиян заинтересованы в косметике и парфюмерии, а 3% - в спортивных товарах", - говорится в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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