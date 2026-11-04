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Росстандарт утвердил новый ГОСТ по анализу питьевой воды - 04.11.2026, ПРАЙМ
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Росстандарт утвердил новый ГОСТ по анализу питьевой воды
Росстандарт утвердил новый ГОСТ по анализу питьевой воды - 04.11.2026, ПРАЙМ
Росстандарт утвердил новый ГОСТ по анализу питьевой воды
Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, регламентирующий методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды, он начнет действовать с 1... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T17:01+0300
2026-11-04T17:01+0300
финансы
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, регламентирующий методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды, он начнет действовать с 1 января 2027 года, следует из документа в распоряжении РИА Новости. Новый ГОСТ заменит старый стандарт 1974 года. Отмечается, что новый стандарт устанавливает современные методы проверки воды на бактериологическую безопасность. В частности, он предусматривает анализ на бактерии группы кишечной палочки, синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa) и микроорганизмы, которые могут указывать на загрязнение из почвы или сточных вод. Эти показатели важны потому, что синегнойная палочка способна размножаться в воде и представляет опасность для здоровья человека. Действие нового ГОСТа распространяется на широкий перечень продукции: упакованную питьевую воду (включая природную минеральную, лечебно-столовую и лечебную), купажированную и обработанную воду, природную питьевую воду и воду для детского питания, искусственно минерализованную воду, а также воду для производства алкогольных и безалкогольных напитков и пищевой лед. Для лабораторий и производителей воды переход на новый стандарт означает необходимость освоить обновленные методики анализа. Ожидается, что это повысит точность и сопоставимость результатов проверок.
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финансы
Финансы
17:01 04.11.2026
 
Росстандарт утвердил новый ГОСТ по анализу питьевой воды

Росстандарт утвердил новый стандарт санитарно-бактериологического анализа питьевой воды

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, регламентирующий методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды, он начнет действовать с 1 января 2027 года, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
Новый ГОСТ заменит старый стандарт 1974 года.
Отмечается, что новый стандарт устанавливает современные методы проверки воды на бактериологическую безопасность. В частности, он предусматривает анализ на бактерии группы кишечной палочки, синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa) и микроорганизмы, которые могут указывать на загрязнение из почвы или сточных вод. Эти показатели важны потому, что синегнойная палочка способна размножаться в воде и представляет опасность для здоровья человека.
Действие нового ГОСТа распространяется на широкий перечень продукции: упакованную питьевую воду (включая природную минеральную, лечебно-столовую и лечебную), купажированную и обработанную воду, природную питьевую воду и воду для детского питания, искусственно минерализованную воду, а также воду для производства алкогольных и безалкогольных напитков и пищевой лед.
Для лабораторий и производителей воды переход на новый стандарт означает необходимость освоить обновленные методики анализа. Ожидается, что это повысит точность и сопоставимость результатов проверок.
 
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