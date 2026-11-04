https://1prime.ru/20261104/rosstandart-874924281.html

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на методы анализа питьевой воды

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на методы анализа питьевой воды - 04.11.2026, ПРАЙМ

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на методы анализа питьевой воды

Добавлен комментарий Росстандарта (третий, пятый и восьмой абзацы) | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T17:55+0300

2026-11-04T17:55+0300

2026-11-04T17:55+0300

росстандарт

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Добавлен комментарий Росстандарта (третий, пятый и восьмой абзацы) МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, регламентирующий методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды, он начнет действовать с 1 января 2027 года, следует из документа в распоряжении РИА Новости. Новый ГОСТ заменит старый стандарт 1974 года. "Предыдущая редакция стандарта на методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды действовала более 50 лет и широко применялась в лабораторной практике. Однако в последние годы очень активно развиваются и совершенствуются методы лабораторной диагностики. В связи с этим стандарт был обновлен — чтобы закрепить в нем наилучшие практики, современные методы анализа и обеспечить единые, технологически обоснованные подходы к оценке безопасности питьевой воды", - пояснили РИА Новости в Росстандарте. Отмечается, что новый стандарт устанавливает современные методы проверки воды на бактериологическую безопасность. В частности, он предусматривает анализ на бактерии группы кишечной палочки, синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa) и микроорганизмы, которые могут указывать на загрязнение из почвы или сточных вод. Эти показатели важны потому, что синегнойная палочка способна размножаться в воде и представляет опасность для здоровья человека. "Выявление любого из этих микроорганизмов — это повод для беспокойства. Поэтому регулярный микробиологический контроль с определением этих показателей — это не просто формальность, а необходимая мера для защиты здоровья потребителей. Он позволяет своевременно выявлять и устранять источники загрязнения, гарантируя безопасность питьевой воды", - рассказали в Росстандарте. Действие нового ГОСТа распространяется на широкий перечень продукции: упакованную питьевую воду (включая природную минеральную, лечебно-столовую и лечебную), купажированную и обработанную воду, природную питьевую воду и воду для детского питания, искусственно минерализованную воду, а также воду для производства алкогольных и безалкогольных напитков и пищевой лед. Для лабораторий и производителей воды переход на новый стандарт означает необходимость освоить обновленные методики анализа. Ожидается, что это повысит точность и сопоставимость результатов проверок. "ГОСТ 18963-2026 создает более современную и строгую научно-техническую базу для контроля, чтобы снизить риски пропуска небезопасной продукции на рынок. Определение микроорганизмов в питьевой воде действительно важно для потребителя, так как каждый из них может представлять угрозу здоровью", - заключили в Росстандарте.

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