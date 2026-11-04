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Рубль к концу года: почему дорогая нефть не гарантирует укрепления

Рубль к концу года: почему дорогая нефть не гарантирует укрепления - 04.11.2026, ПРАЙМ

Рубль к концу года: почему дорогая нефть не гарантирует укрепления

После октябрьского укрепления рубль подошел к концу года с неплохим запасом прочности. За месяц он прибавил почти 3%, приблизившись к 12,1 рублей за юань и 80... | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T06:06+0300

2026-11-04T06:06+0300

2026-11-04T06:06+0300

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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. После октябрьского укрепления рубль подошел к концу года с неплохим запасом прочности. За месяц он прибавил почти 3%, приблизившись к 12,1 рублей за юань и 80 рублей за доллар. Большую часть потерь августа — начала сентября удалось вернуть. Но рассчитывать на продолжение этого движения только потому, что нефть остается дорогой, было бы преждевременно: рынок уже учел значительную часть благоприятных для рубля условий.Базовый прогноз на конец декабря — 85 рублей за доллар и 12,5 рублей за юань. За ним стоит ожидание, что новой эскалации на Ближнем Востоке не произойдет, а сырьевые цены постепенно снизятся. Пока же рубль поддерживает экспорт, а ограничить его укрепление могут растущие покупки валюты государством.Дорогая нефть уже сыграла свою рольРоссийский товарный экспорт в октябре — ноябре может достигать 48 миллиардов долларов в месяц — максимума с 2022 года. Чем больше выручки получают экспортеры, тем больше валюты они могут продать на внутреннем рынке.Есть и менее очевидный эффект. С притоком юаней снижается стоимость заимствований в этой валюте. Трехмесячные юаневые ставки опустились примерно до 4% годовых против 7% в начале сентября. Хранить юани становится менее выгодно, а брать кредиты в них — дешевле. Это также способствует увеличению предложения валюты.Однако оба фактора уже во многом отработали. При нынешнем объеме экспорта и уровне юаневых ставок можно дать оценку справедливого курса около 80 рублей за доллар и 12 рублей за юань. Для дальнейшего устойчивого укрепления рублю потребуется новый импульс — прежде всего дополнительный рост экспорта.Минфин увеличит спрос на валюту5 ноября Минфин объявит, сколько валюты государство купит по бюджетному правилу в ноябре. По предварительной оценке, на эти цели направят около 450 миллиардов рублей. Покупки проводит Банк России: с учетом других его валютных операций итоговый спрос на рынке составит примерно 440 миллиардов рублей — рекордный объем за время действия бюджетного правила с 2017 года. Для рубля это сдерживающий фактор: государство будет покупать больше валюты, поглощая часть предложения со стороны экспортеров и ограничивая возможности дальнейшего укрепления курса.Причина не только в подорожании российской нефти: ее средняя цена в октябре выросла с 92 доллара до 103 долларов за баррель. Ожидается и сокращение выплат нефтепереработчикам по топливному демпферу. Меньше компенсаций — больше нефтегазовых доходов бюджета и, соответственно, покупок валюты.Получается, что дорогая нефть работает в обе стороны: увеличивает предложение валюты экспортерами, но одновременно усиливает государственный спрос. Причем рынок может отреагировать еще до начала операций. Ожидание крупных покупок способно подтолкнуть участников заранее приобретать валюту, как уже было в начале октября. На неделе со 2 по 6 ноября это может привести к ослаблению рубля примерно до 12,3 рублей за юань. Дополнительно скажется снижение обязательных платежей экспортеров относительно октября: потребность продавать выручку для рублевых расчетов станет меньше.Что может изменить прогнозРубль может отклониться от базового прогноза в обе стороны. Сценарий его укрепления связан с новым витком конфликта на Ближнем Востоке и дальнейшим подорожанием сырья. В этом случае российский экспорт может превысить 50 миллиардов долларов в месяц, а трехмесячные юаневые ставки — снизиться до 2–3% годовых. В таком сценарии курс доллара может составить около 75 рублей к концу 2026 года и 80 рублей к концу 2027-го.Негативный сценарий для рубля — более низкие цены на нефть в сочетании с повышенными бюджетными рисками. Дешевеющая нефть сократит экспортную выручку и предложение валюты на внутреннем рынке. Если при этом бюджетные расходы останутся высокими, они будут поддерживать внутренний спрос, в том числе на импорт, для оплаты которого нужна валюта. Снижение нефтегазовых доходов при сохранении высоких расходов может привести к большему дефициту бюджета, чем предусмотрено текущим планом. При таком сочетании факторов доллар может подорожать до 90 рублей к концу 2026 года и до 95 рублей к концу 2027-го.Оба варианта остаются альтернативными. Базовый прогноз предполагает умеренное ослабление рубля — до 85 за доллар к концу 2026 года и до 90 к концу 2027-го.Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций

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Дмитрий Макаров https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Макаров https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg

мнения аналитиков, рынок, российский рубль, экспортеры, минфин, банк россии