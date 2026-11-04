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Аналитики: рубль слабо отреагирует на покупку валюты в ноябре
Аналитики: рубль слабо отреагирует на покупку валюты в ноябре - 04.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики: рубль слабо отреагирует на покупку валюты в ноябре
ЦБ РФ нарастит на 10-35% покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила в ноябре – начале декабря, но рубль на это отреагирует слабо, считают опрошенные... | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T22:48+0300
2026-11-04T22:48+0300
2026-11-04T22:48+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ нарастит на 10-35% покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила в ноябре – начале декабря, но рубль на это отреагирует слабо, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Минфин РФ покупает валюту и золото по бюджетному правилу с 7 октября по 6 ноября на 279,42 миллиарда рублей (по 12,7 миллиарда рублей в день).
ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Новые параметры валютных операций на рынке Минфин объявит в четверг, и объем покупки, скорее всего, вырастет на 10-35%, считают эксперты.
ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ НАРАСТЯТ
Октябрьские дополнительные нефтегазовые доходы, вероятнее всего, совпали с предварительной оценкой Минфина, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
"В ноябре дополнительные нефтегазовые доходы могут составить 310-320 миллиардов рублей. Таким образом, ежедневный объем покупок юаней и золота в ФНБ без учета других операций ЦБ РФ может составить 14,0-14,5 миллиарда рублей", - оценил он.
С ноября Минфин не просто продолжит покупать валюту, но и заметно нарастит объем покупок по сравнению с предыдущим месяцем до более чем 300 миллиардов рублей, также считает Евгений Надоршин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".
Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара" предполагает, что Минфин объявит о покупках на уровне 15-17 миллиардов рублей в день в эквиваленте.
НО РУБЛЬ УСТОИТ
Реакция курса рубля возможна, но вряд ли будет резкой: влияние операций Минфина, как правило, носит умеренный характер, говорит Валерия Попова из компании "Риком-Траст".
"Поскольку при покупке валюты растет спрос на нее, это способно несколько ослабить позиции рубля. Тем не менее, на динамику курса одновременно воздействует целый комплекс факторов, поэтому итоговый эффект может оказаться сглаженным", - добавляет она.
Рост покупок валюты скажется негативно на курсе рубля, но эффект будет кратковременным, полагает Коныгин из инвестбанка "Синара".
По оценкам Вайсберга из ИК "Регион", фактор ожидаемого роста покупок валюты по бюджетному правилу в плане курсообразования рубля учтен игроками, и "уже в рынке".
Впрочем, Надоршин из УК "Ингосстрах-Инвестиции" допускает, что на фоне текущего разворота вниз цен на нефть рост покупок валюты регулятором может способствовать удешевлению рубля относительно основных валют.
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рынок, финансы, банки, сергей коныгин, минфин, "синара", минфин рф
Рынок, Финансы, Банки, Сергей Коныгин, Минфин, "Синара", Минфин РФ
Аналитики: рубль слабо отреагирует на покупку валюты в ноябре
Аналитики: ЦБ РФ нарастит на 10-35% покупки валюты в рамках бюджетного правила
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ нарастит на 10-35% покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила в ноябре – начале декабря, но рубль на это отреагирует слабо, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Минфин РФ покупает валюту и золото по бюджетному правилу с 7 октября по 6 ноября на 279,42 миллиарда рублей (по 12,7 миллиарда рублей в день).
ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Новые параметры валютных операций на рынке Минфин объявит в четверг, и объем покупки, скорее всего, вырастет на 10-35%, считают эксперты.
Октябрьские дополнительные нефтегазовые доходы, вероятнее всего, совпали с предварительной оценкой Минфина, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
"В ноябре дополнительные нефтегазовые доходы могут составить 310-320 миллиардов рублей. Таким образом, ежедневный объем покупок юаней и золота в ФНБ без учета других операций ЦБ РФ может составить 14,0-14,5 миллиарда рублей", - оценил он.
С ноября Минфин не просто продолжит покупать валюту, но и заметно нарастит объем покупок по сравнению с предыдущим месяцем до более чем 300 миллиардов рублей, также считает Евгений Надоршин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".
Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара" предполагает, что Минфин объявит о покупках на уровне 15-17 миллиардов рублей в день в эквиваленте.
Реакция курса рубля возможна, но вряд ли будет резкой: влияние операций Минфина, как правило, носит умеренный характер, говорит Валерия Попова из компании "Риком-Траст".
"Поскольку при покупке валюты растет спрос на нее, это способно несколько ослабить позиции рубля. Тем не менее, на динамику курса одновременно воздействует целый комплекс факторов, поэтому итоговый эффект может оказаться сглаженным", - добавляет она.
Рост покупок валюты скажется негативно на курсе рубля, но эффект будет кратковременным, полагает Коныгин из инвестбанка "Синара".
По оценкам Вайсберга из ИК "Регион", фактор ожидаемого роста покупок валюты по бюджетному правилу в плане курсообразования рубля учтен игроками, и "уже в рынке".
Впрочем, Надоршин из УК "Ингосстрах-Инвестиции" допускает, что на фоне текущего разворота вниз цен на нефть рост покупок валюты регулятором может способствовать удешевлению рубля относительно основных валют.