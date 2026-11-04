https://1prime.ru/20261104/samara-874918125.html
В Самаре и Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Самаре и Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.11.2026, ПРАЙМ
В Самаре и Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-04T11:08+0300
2026-11-04T11:08+0300
2026-11-04T11:08+0300
бизнес
россия
самара
ульяновск
росавиация
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, россия, самара, ульяновск, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, САМАРА, Ульяновск, Росавиация
В Самаре и Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.