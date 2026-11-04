https://1prime.ru/20261104/saratov-874915661.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 04.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. | 04.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-04T05:18+0300

2026-11-04T05:18+0300

2026-11-04T05:18+0300

бизнес

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874915661.jpg?1793758718

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росавиация